Лучший город для предложения. Эксперты назвали новую европейскую столицу любви

Эксперты туристической компании Paris Ticket & Tours провели исследование, чтобы определить самую романтичную европейскую столицу. Главным критерием стало количество предложений руки и сердца, сделанных влюбленными во время поездки в город в прошлом году.

Специалисты опирались на популярные хештеги в Instagram, связанные с признанием. По результатам оказалось, что топ возглавил не Париж, как можно было предположить, а столица Португалии – Лиссабон.

Город на побережье Атлантического океана упоминается в 1 049 944 отметках, а достопримечательностями для романтического момента стали смотровая площадка Порташ-ду-Соль и башня с садами Белен. Серебро рейтинга получил Лондон – 1 026 528 хештегов, романтические локации которого – это Лондонский глаз и сад "Киото".

На третьем месте расположился Париж с 1 011 970 отметками. Самым популярным местом для признания стала Эйфелева башня, однако влюбленные также неравнодушны к романтическому круизу по Сене. "Удивительно, что Париж не возглавляет список, учитывая общеизвестную ассоциацию столицы с романтикой. Это исследование демонстрирует, как тенденции в социальных сетях могут влиять на рейтинг", – прокомментировала список эксперт Магдалена Петрушич.

Полный список самых романтичных европейских столиц

Лиссабон – 1 049 944 хештега Лондон – 1 026 528 хештегов Париж – 1 011 970 хештегов Берлин – 549 300 хештегов Андорра-ла-Велла – 358 409 хештегов Вена – 318 054 хештега Мадрид – 248 426 хештегов Амстердам – 189 113 хештегов Осло – 146 535 хештегов Варшава – 105 516 хештегов

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