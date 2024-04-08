Топ-5 лучших парков развлечений Европы

Диснейленд – это мечта каждого ребенка. Десятки аттракционов, аниматоры, веселая музыка... Но там всегда столько людей, что негде и пылинке упасть. Сегодня расскажем вам об альтернативных парках развлечений, которые подарят вам не меньше, а может и больше впечатлений.

Италия, Гардаланд

Одна из самых популярных локаций для развлечений в Европе. Она расположена на берегу озера Гарда между Венецией и Миланом. Ее площадь – 600 тысяч квадратных метров.

Открыл парк итальянский бизнесмен Ливио Фурини, вдохновившись атмосферой американского Диснейленда. Ежегодно это место посещают более 3 миллионов человек.

В Гардаленде есть несколько тематических зон: Атлантида, Египет, Бирманн, Восток, Средневековье, Космос, Дикий Запад, Гавайи, Европа прошлого века, Фантастика и мультфильмы.

В общей сложности парк насчитывает 36 аттракционов, среди которых самые популярные — "ныряющие" американские горки, Раптор и Мамонт, Голубой торнадо, Магическая гора и Секвойя приключений, город пиратов, водный Рапид и т.д. Также здесь есть реалистичный 4D кинотеатр.

Стоимость билетов – от 50 евро, но при покупке онлайн можно взять и за 39.

Когда работает парк:

Май – средина июня: с 10:00 до 17:00–19:00.

Средина июня – средина сентября: с 10:00 до 19:00–23:00.

Вторая половина сентября: с 10:00 до 17:00–21:00.

Октябрь – январь: выходные и праздники: с 10:00-10:30 до 18:00-20:00.

Германия, LEGOLAND

Этот парк полностью построен из Лего. Посему это обязательный пункт посещения для всех фанатов знаменитого конструктора.

Развлекательный комплекс расположен в центре Баварии, в городе Гюнцбург. Его площадь – около 140 гектаров. Территория имеет форму круга, разделенного на тематические зоны: Страны Пиратов и Фараонов, Воображение, Королевство рыцарей, Приключения и Город.

Есть аттракционы как для детей, так и для взрослых: водные и американские горки, канатная дорога, а также встреча с любимыми персонажами конструктора. А в центре парка стоит MINILAND – музей, в котором собраны из Лего копии известных городов Европы в масштабе 20:1.

Стоимость билетов – от 64 евро, а при покупке онлайн – от 39 евро.

Когда работает парк:

Апрель – ноябрь: с 10:00 до 18:00.

Выходные и праздники: с 10:00 до 20:00.

Германия, Европа-парк

Самый большой из немецких центров развлечений, и второй по популярности после Диснейленда. Находится он в городе Руст на юго-западе страны и занимает площадь 65 гектаров.

Парк был основан в 1975 году как демонстрационная площадка, но в конце концов это стало одним из любимых мест всех поклонников аттракционов.

Как и многие аналоги, развлекательный комплекс разделен на тематические зоны, каждая из которых соответствует той или иной стране Европы: Швейцарии, Португалии, Греции, Италии, Великобритании и т.д. Каждая из 13 частей имеет свою уникальную архитектуру. Помимо государств, вы можете посетить Очарованный лес, Землю викингов и Королевство минипутов.

Всего здесь туристов ждут более 100 аттракционов и десятки развлекательных шоу, включая гладиаторские бои. Самая длинная горка составляет 850 метров, а самая высокая – 73.

Стоимость билетов – от 49 евро.

Когда работает парк:

25 марта – 5 ноября: с 9:00 до 18:00.

6 ноября – 7 января: ежедневно с 11:00-19:00, кроме 24 и 25 декабря.

Испания, Port Aventura

Самый большой парк аттракционов в стране расположен на территории популярного курорта – на побережье Коста Дорада возле Салоу.

На огромной территории площадью 34 тысяч квадратных метров расположены отели, аквапарк и пять тематических развлекательных центров в стиле Китая, Дикого Запада, Полинезии, Средиземноморья и Мексики.

В парке 10 игровых зон, где расположены американские горки, карусели, а также проводятся ежедневные шоу-программы. Для малышей есть много водных развлечений, включая интерактивные фонтаны, источники-джакузи и даже пиратский корабль!

Ежегодно локацию посещают около 5 миллионов человек. Самые популярные аттракционы: Шамбала, Дракон Хань, имеющий длину 1269 метров и включающий восемь мертвых петель, Ураган Кондор, Гранд-Каньон, 4D кинотеатр Морская Одиссея. А еще здесь выступает легендарный Цирк дю Солей!

Стоимость билетов – от 40 евро.

Когда работает парк:

Целый год с 10:30 - 19:00 и 10:30 - 23:00, точное время нужно узнавать на сайте.

Кипр, WaterWorld

Самый большой в Европе аквапарк, стилизованный под древнюю Грецию. Здесь вас ждет 35 водных горок, разделенных по уровню экстрима. Кстати, их названия перекликаются с сюжетами античных мифов. Например, вы можете прокатиться на Падении Икара, Громе и Молнии, Подвиге Геракла и т.д.

Кроме аттракционов, на территории работают рестораны, пиццерия и киоски с мороженым. Можно просто полежать на шезлонге и плавать в бассейне. А если захотите чего-нибудь необычного – вам предложат картинг и рыбный пилинг для тела.

Стоимость билета – от 27 евро.

Когда работает парк:

Июнь – сентябрь: с 10:00 - 18:00

Апрель – октябрь: с 10:00 - 17:00

Парки аттракционов позволяют забыть о серых буднях и на несколько часов почувствовать себя в сказке или другом мире. Надеемся, нам удалось показать, что выбор не ограничивается только Диснейлендом и у вас появились новые идеи для предстоящей поездки.

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