Будет желтая или красная. ФИФА собирается изменить футбол, добавив новое 'правила Винисуса'

Футбольные власти намерены ужесточить дисциплинарные нормы после инцидента с форвардом мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором. Игроков могут удалять за попытку скрыть слова во время конфликта на поле, а изменения планируют утвердить к чемпионату мира 2026 года, пишет The Telegraph.

Международный совет футбольных ассоциаций, который определяет правила игры, обсудил введение наказаний за закрывание рта рукой при обращении к сопернику. Поводом стала ситуация с хавбеком "Бенфики" Джанлукой Престианни, который во время матча прикрывал рот в диалоге с Винисиусом. Его действия расценили как попытку скрыть предполагаемые расистские высказывания.

Ожидается, что уже в апреле будет согласовано положение, согласно которому подобное поведение станет основанием для предупреждения или удаления. Санкции предполагается применять в случаях, когда футболист обращается к сопернику. В футбольных кругах новую норму неофициально называют "правилом Винисиуса".

Глава ФИФА Джанни Инфантино, отвечая на вопрос Sky News, заявил, что если игрок закрывает рот и произносит слова с расистскими последствиями, то он "должен быть удален, очевидно".

На том же заседании одобрен двухлетний пересмотр работы VAR. Планируется обсудить возможность внедрения системы челленджей, при которой тренеры смогут дважды за матч оспаривать решение арбитра. При этом в организации склоняются к сохранению действующей модели видеопомощи.

Также подтверждено расширение полномочий VAR на чемпионате мира 2026 года: видеопросмотр будет применяться при назначении угловых и при вынесении второй желтой карточки. В дальнейшем аналогичные изменения могут быть рассмотрены в АПЛ.

Кроме того, утвержден пакет мер против затягивания времени. Судьям предоставят право запускать пятисекундный отсчет при выполнении вбрасываний и ударов от ворот. Замена должна занимать не более 10 секунд, иначе вышедший игрок будет обязан оставаться вне поля не менее минуты. Футболист, из-за травмы которого остановлена игра, также должен будет покинуть поле минимум на одну минуту.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём сообщил, что организация следит за ситуацией вокруг Ирана на фоне военных действий США. По его словам, обсуждение прошло в Кардиффе, однако детальные комментарии преждевременны: ФИФА будет "мониторить развитие событий по всем вопросам в мире".

