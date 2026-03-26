Лучшие места для серферов в Европе: там волны как в кино

Если когда-то поиск идеальных волн ассоциировался прежде всего с далекими экзотическими побережьями, то сегодня все больше серферов смотрят именно в сторону европейских берегов. И не зря: здесь есть и холодные северные воды, и мощные рифовые брейки, и пляжные волны, которые стали легендой.

Многие из этих мест поражают не только самими волнами, но и атмосферой – суровой, романтической, почти кинематографической. Lonely Planet обнародовало лучшие места для серфинга в Европе.

Унстад-Бей, Норвегия

Унстад-Бей на Лофотенских островах считается одним из самых известных серф-спотов Северной Европы. Сюда едут за стабильными волнами в непривычных для массового туризма условиях. Локация привлекает тех, кто готов кататься в холодной воде и ищет менее типичные серферские направления.

Основное, что нужно учесть, – низкая температура воды на протяжении большей части года. Для серфинга в Унстаде требуется полное снаряжение для холодной воды.

Терсо, Шотландия

Терсо в Шотландии – одна из самых известных серферских точек Великобритании. Это место хорошо знают благодаря качественной правой рифовой волне, которая при правильном свеле дает быстрый и техничный серф. Свел – это длинные волны в океане или море, которые образовались далеко от берега из-за ветра и затем движутся на большие расстояния. Локация давно имеет сильную репутацию среди опытных серферов.

В последние годы популярность Терсо возросла, поэтому спот уже нельзя назвать малолюдным. При этом он продолжает оставаться важным пунктом на карте британского серфинга. Для поездки сюда также следует учитывать холодную воду и соответственно подбирать экипировку.

Ла-Гравьер, Франция

Ла-Гравьер в районе Осегора – один из самых известных серферских спотов Франции и всей континентальной Европы. Сам Осегор давно стал важным центром серферской культуры, куда приезжают и профессионалы, и опытные любители.

Условия здесь в значительной степени зависят от приливов и отливов, поэтому серферы должны внимательно следить за временем и состоянием океана. Именно изменчивость условий делает этот спот технически интересным, но требует опыта и гибкости в планировании катания.

Стейтс, Великобритания

Стейтс на севере Великобритании – локация для тех, кто ищет сильные волны в холодных условиях. Спот известен тремя рифовыми брейками, которые работают при правильном северном свеле.

Для катания здесь важно правильно подобрать снаряжение. Холодная вода и погодные условия требуют теплого гидрокостюма. Стейтс не относится к легким и универсальным локациям, но для опытных серферов это одно из интересных британских направлений.

Назаре, Португалия

Назаре в Португалии известен прежде всего как одно из главных мест для биг-вейв-серфинга в мире. Именно здесь формируются волны, которые сделали эту локацию знаменитой далеко за пределами Европы. Назаре стало местом, куда приезжают не только серферы, но и зрители, которые хотят увидеть большие волны собственными глазами.

Назаре больше всего ассоциируется именно с экстремальным серфингом, поэтому это не универсальный вариант для всех уровней подготовки. Но как локация с мировым именем и исключительными условиями она входит в число самых известных серферских мест Европы.

The Peak, Ирландия

Ирландия в целом имеет очень разнообразное побережье для серфинга, а одним из самых известных мест здесь считается Бандоран. Именно рядом с ним расположен The Peak – рифовый брейк, который хорошо знают серферы, путешествующие по атлантическому побережью Европы.

Преимущество этого региона в том, что дни без волн здесь случаются редко. Для полноценной поездки желательно иметь автомобиль. Также следует брать снаряжение для холодной воды, поскольку волны здесь могут быть от небольших до очень мощных.

