Лучшие места для подводного плавания в Европе: топ 6

Европа редко ассоциируется с подводными приключениями, однако ее моря скрывают немало удивительных мест для дайвинга. Под водой здесь можно увидеть вулканические ландшафты, затонувшие корабли и редких морских обитателей.

Некоторые локации подходят для начинающих, другие же привлекают опытных дайверов сложными условиями. Эксперты Lonely Planet назвали шесть самых интересных мест в Европе, которые стоит посетить любителям подводного мира.

Азорские острова, Португалия

Азорский архипелаг в Атлантическом океане считается одним из лучших мест для дайвинга в Европе. Девять островов расположены в зоне активной вулканической деятельности, поэтому подводный рельеф постоянно меняется. Здесь можно увидеть лавовые каньоны, пещеры и ущелья с видимостью воды до 40 метров.

Благодаря пересечению океанических течений в этих водах много крупной морской фауны. Дайверы часто встречают скатов мобула, акул, осьминогов и разнообразные виды рыб. Одним из самых известных мест для погружения является Princess Alice Bank, где часто появляются большие стаи скатов.

Национальный парк Тингвеллир, Исландия

В трещине Сильфра можно погрузиться буквально между тектоническими плитами Северной Америки и Евразии. Это одно из немногих мест на планете, где дайверы могут увидеть границу континентов под водой.

Вода здесь чрезвычайно прозрачная – видимость может превышать 100 метров. Она поступает из ледника и фильтруется через лавовые породы десятки лет. Температура почти ледяная, поэтому погружение возможно только в специальных сухих костюмах.

Мальта

Мальта известна большим количеством затонувших судов, которые превратились в искусственные рифы. Одно из самых интересных мест – танкер Um El Faroud, затопленный в конце 1990-х годов.

Судно длиной более 100 метров стало домом для барракуд, мурен и осьминогов. Опытные дайверы могут исследовать внутренние помещения корабля, включая машинное отделение. Из-за сложной структуры погружения часто делят на несколько этапов.

Портофино, Италия

У побережья Портофино, в морском заповеднике Лигурии, находится одна из самых известных подводных достопримечательностей Европы – статуя Христа из бездны. Бронзовая фигура высотой 2,5 метра установлена на глубине около 17 метров.

Вокруг статуи обитают груперы, омары, кораллы и многочисленные средиземноморские рыбы. Это место стало символичным для дайверов и часто входит в список самых красивых погружений в Европе.

Сальтстраумен, Норвегия

Норвежский Сальтстраумен славится мощными морскими течениями, которые могут создавать настоящие водяные воронки. Это место считается одним из самых сложных и одновременно самых интересных для опытных дайверов.

Под водой здесь можно увидеть треску, палтуса и огромные анемоны. Сильные течения приносят питательные вещества, поэтому экосистема очень богата.

Коста-Брава, Испания

Каталонское побережье Коста-Брава предлагает отличные возможности для дайвинга недалеко от Барселоны. Самая известная зона – острова Медес, где создан морской заповедник.

Здесь можно увидеть мурен, омаров, кораллы, осьминогов и множество разнообразных рыб. Многочисленные места для погружения подходят как для новичков, так и для опытных дайверов, поэтому этот регион считается одним из самых удобных для подводных путешествий в Европе.

