Лучшие пешеходные города Европы: топ 10

Активный отдых – это не обязательно экстремальный спорт или изнурительные походы через дикую местность. Это также пешие прогулки в удивительных городах, которые позволяют туристам глубже погрузиться в их настоящую атмосферу.

Видео дня

Вместо того, чтобы забивать график кучей активностей и гонять на огромные расстояния между музеями и галереями, тратя время, нервы и деньги на местный транспорт, гораздо приятнее выбрать город, который можно легко обойти пешком за одну прогулку. Как пишет Express, для путешественников, которые предпочитают проводить отпуск именно таким образом, эксперты из Braw Scottish Tours проанализировали пешие маршруты между пятью главными достопримечательностями в 30 самых популярных городах Европы.Результатом исследования стал рейтинг десяти самых удобных для прогулок городов.

Краков, Польша

Историческая столица Польши предлагает маршрут длиной 6,9 км. Прогулка мимо замка Вавель и Главного Рынка заставит вас сделать примерно 8 970 шагов. Это займет около 1 часа 40 минут, зато вы получите полное представление о том, что может предложить этот город.

Франкфурт, Германия

Чтобы осмотреть основные достопримечательности Франкфурта, например площадь Ремерберг или Штеделевский художественный институт, придется пройти 6,6 км. Это около 8 580 шагов и 1:32 часа в пути, во время которых вы познакомитесь как со средневековой, так и с современной архитектурой города.

Бирмингем, Великобритания

Единственный британский город в списке – это Бирмингем с дистанцией в 6,3 км. Посетив торговый центр Bullring, вокзал Grand Central и Ювелирный квартал, вы увидите лучшее в городе, сделав ориентировочно 8 190 шагов за 1:26 часа.

Копенгаген, Дания

Достопримечательности трендового Копенгагена разбросаны на расстоянии 6,1 км. Сюда входят невероятные сады Тиволи и район Нюгавн. В целом это потянет на 7 930 шагов и 1:22 часа прогулки.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам можно исследовать, преодолев 5,9 км мимо Государственного музея (Rijksmuseum) и Дома Анны Франк. Такое путешествие продлится около 1:18 часа (7 670 шагов) и ярко подсветит богатое художественное наследие города.

Прага, Чехия

Маршрут по Праге пролегает через ее историческое сердце до Пражского града и Карлова моста и тянется на 5,8 км. Чтобы насладиться видами, вам понадобится примерно 1:16 часа и 7 540 шагов.

Дублин, Ирландия

Дублинская тропа тянется на 4,9 км и охватывает такие места, как Музей пива Гиннесс и Тринити-колледж. Это примерно 6 370 шагов или 55 минут. Город предлагает отличный микс культуры и истории на вполне посильном расстоянии.

Гамбург, Германия

Волшебный Гамбург требует немного меньше усилий: здесь пешее расстояние между "Миниатюрной страной чудес" и Эльбской филармонией составляет 4,4 км. Туристам стоит рассчитывать на 5 720 шагов в течение 50 минут.

Милан, Италия

Милан дышит в спину с результатом 3,8 км. Здесь главные символы города, такие как Дуомо и Галерея Виктора Эмануила II, сосредоточены совсем рядом. Чтобы осмотреть столицу моды, понадобится около 4 940 шагов или 45 минут, что идеально подходит для любителей коротких прогулок.

Стамбул, Турция

Первое место занимает Стамбул с общей пешей дистанцией всего в 2,5 км. В рамках этого компактного маршрута туристы проходят мимо величественной Софии и Гранд-базара. Все путешествие займет всего около 3 250 шагов и полчаса ходьбы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда стоит поехать весной в путешествие по Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.