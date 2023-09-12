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Лучшие города Чехии для осеннего путешествия: от Праги до Острова

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
339
Лучшие города Чехии для осеннего путешествия: от Праги до Острова

Чехия – страна, где в любое время года можно найти интересные места для посещения. Однако осень можно считать наиболее удачным временем для путешествия, ведь примерно с середины сентября поток туристов снижается, а вместе с ним идут на убыль и цены.

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Так что пакуйте чемоданы и отправляйтесь в поразительное путешествие в страну невероятной архитектуры и крафтового пива!

Прага

Узкие старинные улочки, средневековые замки, готические соборы и дворцы в стиле барокко – отправляясь в путешествие по Праге, вы соберете уникальную коллекцию незабываемых эмоций и воспоминаний.

Этот город считается одной из красивейших европейских столиц и, несомненно, очаровывает даже самых опытных путешественников.

Прогуляйтесь по известному Карловому мосту и загадайте желание, прикоснувшись к одной из скульптур. Обязательно посетите Старогородскую площадь, где расположены самые древние в мире действующие астрономические часы.

Рекомендуем отправиться в Пражский град – именно он долгое время служил резиденцией для королей и президентов. Здесь вас ждут прекрасные сады, величественные дворцы и загадочные переулки, включая знаменитую Златую улицу, где когда-то проживали алхимики. Чтобы попасть в прошлое в Праге, не нужна машина времени!

Что посетить:

  • Пороховую башню;
  • Пражский град;
  • Карлов мост;
  • Старогородскую площадь;
  • Пражскую Лоретту;
  • Йозефов;
  • Вацлавскую площадь.
Лучшие города Чехии для осеннего путешествия: от Праги до Острова

Чески-Крумлов

Это небольшой городок, расположенный почти на границе с Австрией на берегу Влтавы. Он считается одним из самых атмосферных уголков страны.

Путешественникам часто кажется, будто они оказались в историческом кино. Дороги, выложенные брусчаткой, яркие черепичные крыши и величественные замки создают впечатление, будто карета, запряженная лошадьми, промчится мимо вас в любой момент.

В Чески-Крумлове расположен значительный замковый комплекс, который является вторым по величине в стране. Вас поразят разнообразные образцы архитектуры в стиле ренессанса, готики и барокко, что гармонично сосуществуют. Очаровательным дополнением к средневековым декорациям являются увлекательные природные пейзажи, которые придают этому месту неповторимое обаяние.

Что посетить:

  • исторический центр;
  • Крумловский замок;
  • Костел св. Вита;
  • Костел Божьего тела;
  • городскую Ратушу;
  • театр с вращающимся залом;
  • музей восковых фигур.
Лучшие города Чехии для осеннего путешествия: от Праги до Острова

Брно

Столица южной Моравии привлекает туристов разнообразными архитектурными чудесами и волшебными сооружениями. Среди них выделяется замок Шпильберг, вокруг которого в древности и начало расти поселение.

Центром городской жизни стала площадь Свободы, где встречаются колоритные кафе, магазинчики и сувенирные лавки. Рекомендуем посетить планетарий, музей цыганской культуры и научно-развлекательный парк, а затем можно вернуться к историческим памятникам.

Также рядом с Брно располагается Ледницко-Валтицкий ареал – живописный лесопарк, где природная красота гармонично сочетается с роскошными дворцами.

Что посетить:

  • Собор св. Петра и Павла;
  • монастырь Капуцинов;
  • фонтан Парнас;
  • ратушу;
  • Марианский чумный столб;
  • замок Шпильберг.
Лучшие города Чехии для осеннего путешествия: от Праги до Острова

Пльзень

Город был построен согласно императорскому указу со строгой геометрической схемой – прямые улицы, прямые углы, упорядоченность и графичность.

Чтобы сразу почувствовать волшебство и вдохновиться, отправляйтесь на смотровую площадку, расположенную на Кафедральном соборе святого Варфоломея. Оттуда привлекательные домики, величественные соборы и замки смотрятся как игрушечные. Продолжите прогулку по старому центру, а если вам покажется, что впечатлений маловато, можно спуститься в подземелья, простирающиеся на 24 километра в длину.

Не менее важным фактом является то, что Пльзень – пивная столица Чехии. Здесь есть соответствующий музей, возможность посетить экскурсию на пивоварню, а также множество тематических баров.

Что посетить:

  • Большую синагогу;
  • научный центр;
  • Королевский замок Радине;
  • ратушу;
  • Музей Западной Богемии;
  • Собор св. Уорфоломея;
  • пивоварню "Pilsner Urquell".
Лучшие города Чехии для осеннего путешествия: от Праги до Острова

Острова

Совершенно другая сторона Чехии, но не менее привлекательная. Здесь тоже есть все характерные элементы – средневековые улочки, впечатляющие замки и костёлы. Но в Остраве вы сразу почувствуете динамику индустриального города и центр ночной жизни.

Здесь вас ждут Шахтерский музей и Ветковичский металлургический завод, а также неординарные бары и современные арт-инсталляции. Сочетание индустриальных построек с готическими шпилями оставляет незабываемое впечатление.

Советуем посетить Островский зоопарк, расположенный на территории большого лесного массива. Здесь вы встретите лемуров, шимпанзе, бегемотов, слонов, рыжих панд и других представителей дикой природы.

Что посетить:

  • площадь Масарика;
  • Силезско-Островскую крепость;
  • костёл Святого Вацлава;
  • Порубский замок;
  • собор Божественного Спасителя;
  • замок Краварже.
Лучшие города Чехии для осеннего путешествия: от Праги до Острова

Планируя путешествие по Чехии осенью, не забудьте оставить место в багаже для воспоминаний и эмоций, которые вы обязательно привезете из этих волшебных городов. Отправляйтесь в путешествие и наслаждайтесь невероятной красотой и разнообразием Чешской Республики!

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