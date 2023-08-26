Бархатный сезон в Европе: где отдохнуть на море в августе-сентябре

Отпуск на море в конце лета или начале осени – это хорошее решение по многим причинам. Во-первых, количество туристов с наступлением учебного года заметно уменьшается. Во-вторых, цены на туры также становятся ниже. Ну и в третьих – на большинстве курортов погода становится приятнее – с теплой водой, но без изнурительной летней жары.

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Поэтому, если вы не успели отдохнуть в разгар лета, мы собрали для вас несколько вариантов, куда поехать во время "бархатного сезона".

Греция

Путешествия по этому живописному региону – это взрыв красок, новых вкусов, ароматов и безграничного разнообразия пейзажей. Страна, окруженная тремя морями с трех сторон, идеально подходит для пляжного релакса. Самые популярные направления для поздних путешествий: Крит, Родос, Корфу и Халкидики.

Температура воздуха в сентябре достигает +26-28°С, а воды: +24-25°С, поэтому вам будет комфортно проводить много времени на побережье без риска сгореть под палящим солнцем.

Путешествие в Грецию невозможно представить без посещения ее достопримечательностей. В этой колыбели цивилизации собраны сокровища разных эпох: от античности до современности. Рекомендуем отправиться на экскурсию в Афины, на Крит или в Салоники.

Италия

Удивительная страна, объединяющая все возможные наслаждения – от моря и гор до исторических достопримечательностей, божественной национальной кухни и виноделия, признанного во всем мире. Сицилия, Римини, Портофино и многие другие южные курорты являются идеальными местами для "бархатного" отпуска.

Опытные путешественники для отдыха в Италии выбирают самое позднее лето или раннюю осень. В это время температура падает до комфортных +25-27°С, а морская вода остается теплой. Соответственно, наслаждаться пляжем можно весь день, а ходить на экскурсии – активнее.

Кроме того, осень является популярным временем для посещения термальных курортов, где вы сможете расслабиться и улучшить свое здоровье. К примеру, обратите внимание на Градо, Монтекатини-Терме или Абано-Терме.

Испания

Место встречи европейской культуры с южными оттенками. Здесь есть море и горы, древняя история и непревзойденная испанская кухня, а также множество необычных традиций. В Испании царят страсть и эмоции, а каждое время года имеет свои неповторимые особенности. К примеру осень приносит чувство приятной прохлады по сравнению с летним сезоном. В это время советуем выбирать среди таких курортов, как Тенерифе, Малага, Майорка и Аликанте.

Погода в сентябре достаточно приятная: температура воздуха держится на отметке +30ºС, а прогретой за лето морской воды – не ниже +23-24ºС.

История края длится тысячелетия, так что не удивительно, что здесь сконцентрировано столько исторических памятников, которые стоит исследовать.

По возможности советуем посетить экскурсию по Мадриду, Севилье или Барселоне. Вы будете приятно удивлены.

Хорватия

На небольшой территории этой страны находятся великолепные морские курорты, горные ландшафты, старинные замки и многие другие интересные места. Кроме того, Хорватия владеет термальными источниками и даже лечебной нефтью, что делает ее еще более привлекательной для туристов.

Погода на побережье в конце сезона еще долго остается теплой. В сентябре температура воздуха не опускается ниже +26-29ºС, а в воде +22-24ºС.

Этот край имеет богатое историческое наследие, отражающееся в его архитектуре и произведениях искусства. Кроме того, это популярное место паломничества для многочисленных христиан, стремящихся увидеть его старинные храмы и достопримечательности. Также Хорватия славится своими минеральными источниками, вода из которых обладает лечебными свойствами.

Кипр

Прекрасный остров, где тепло и солнечно почти круглый год. Вас ждут золотистые пляжи, горные ландшафты и освежающий аромат хвойных лесов. Каждый день на Кипре – это возможность наслаждаться ласковым солнцем и купанием в кристально чистых водах аквамаринового цвета.

Одной из главных причин для посещения Кипра именно осенью является его климат. После жаркого и сухого лета сентябрь на острове характеризуется приятными +25-28ºС в воздухе и +27ºС в воде.

Во время "бархатного сезона" созданы действительно идеальные условия, чтобы спокойно исследовать остров, организовав экскурсию к главным культурным достопримечательностям. Рекомендуем посетить античный театр "Одеон", отправиться в Королевские гробницы и насладиться фресками монастыря Айос Неофитос в Пафосе или почувствовать атмосферу древности в поселениях Китион, Курион и Аматус.

Направлений для поздних морских каникул в Европе много. Выбирая, куда поехать, помните, что бархатный сезон открывает безграничные возможности для интересных впечатлений и незабываемого отдыха.

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