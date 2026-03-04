Куда поехать в Европе на городской отдых: названа страна с приятными ценами

Городские путешествия остаются одним из самых популярных форматов отдыха в Европе. Несколько дней в новом городе позволяют совместить культурные открытия, гастрономию и прогулки по историческим улицам.

Туристы все чаще обращают внимание на страны Центральной и Восточной Европы. По данным авиакомпании Wizz Air, одной из самых популярных стран для городского отдыха стала Польша – и не в последнюю очередь благодаря приятным ценам. Детали информирует издание Express.

Польша – новый фаворит для коротких путешествий

По статистике Wizz Air, в 2025 году Польша возглавила список самых популярных направлений для городских путешествий. Второе и третье места заняли Румыния и Венгрия, а также в пятерку вошли Албания и Италия.

Польша привлекает путешественников не только доступностью, но и многообразием городов. Каждый из них имеет собственный характер – от исторических центров до современных культурных пространств. Именно поэтому страна стала популярной для коротких поездок на выходные.

Краков

Особенно быстро растет популярность Кракова. Этот город часто попадает в рейтинги самых дешевых направлений для городского отдыха в Европе.

Краков также называют одним из самых чистых городов Европы. Его компактный центр идеально подходит для прогулок, а недорогая трамвайная система позволяет легко передвигаться по городу.

Исторический район Старый Город сохранил средневековую архитектуру: здесь можно увидеть королевский замок, знаменитую Суконную площадь и многочисленные старинные здания. Улицы наполнены маленькими магазинами, традиционными польскими ресторанами и уютными пабами.

Многие туристы также посещают мемориал Аушвиц-Биркенау, расположенный недалеко от города. Добраться туда можно организованной экскурсией или поездом. Вход бесплатный при предварительном бронировании, но для более глубокого понимания истории стоит воспользоваться услугами гида.

Варшава

Столица Польши предлагает совсем другой опыт городского путешествия. Варшава сочетает историю, современную архитектуру и активную культурную жизнь.

Особенно популярным среди туристов является Старый город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время Второй мировой войны примерно 85% исторического центра было разрушено, но после войны его тщательно восстановили, воссоздав архитектуру почти в первоначальном виде.

Среди самых интересных мест города:

Музей Варшавского восстания, посвященный борьбе польского подполья против нацистской оккупации;

Музей истории польских евреев POLIN, расположенный на территории бывшего Варшавского гетто;

Дворец культуры и науки, откуда открывается панорамный вид на город.

Гданьск

Гданьск часто остается менее известным для туристов, но именно это делает его особенно привлекательным. Город расположен на побережье Балтийского моря и имеет богатую морскую историю.

Центральной частью является Длинный рынок (Długi Targ) – площадь с цветными домами, узкими улицами и многочисленными легендами о ведьмах и средневековых казнях. Часть городских стен включает Камеру пыток – здание, где когда-то наказывали преступников.

Архитектура Гданьска имеет сильное влияние голландского и фламандского стилей, поэтому город часто сравнивают с Амстердамом или Антверпеном.

Еще одно важное место – Вестерплатте, полуостров в гавани города. Именно здесь прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны. Сегодня это спокойная зона для прогулок с мемориалами и песчаными пляжами.

Если вы ищете доступное и одновременно интересное направление для городского отдыха, Польша может стать отличным выбором. Краков очаровывает средневековой атмосферой, Варшава поражает культурной глубиной, а Гданьск переносит в мир морской истории и северной архитектуры.

