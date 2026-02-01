Куда стоит ехать только в межсезонье: 10 направлений

Путешествия в межсезонье – весной или осенью – это способ отдыха, который позволяет избежать толп, изнурительной жары и заоблачных цен. Это идеальное время, чтобы увидеть популярные локации в их естественном ритме, не переплачивая за отели и билеты.

Более того, некоторые популярные туристические направления эксперты советуют посещать именно в низкий сезон. Десятку таких направлений назвали эксперты туристического сервиса Fodors Travel.

Венеция, Италия

Туристический старый город Венеции, расположенный на островах, рассчитан всего на 50 тысяч жителей, при этом он ежегодно принимает 20 миллионов туристов. Это создает невероятные толпы на улицах и даже целые пробки из гондол на каналах. Между тем, в межсезонье температура в Венеции становится комфортной для прогулок, очереди на гондолы исчезают, а осенью к этому добавляется сезон сбора урожая на винодельнях и открытие оперы в театре Ла Фениче.

Рейкьявик, Исландия

Весной и осенью в исландской столице все еще можно застать Северное сияние, но погода при этом остается вполне приемлемой для купания в термальной Голубой лагуне. Цены на роскошные отели и аренду авто в эти месяцы ощутимо падают, а перелеты становятся доступнее. Вы получаете все прелести северной жемчужины без трескучих морозов в придачу.

Орландо, Флорида, США

Сентябрь и начало мая считаются лучшим временем для посещения тематических парков Орландо, таких как DisneyWorld, Universal Island of Adventure или океанариум SeaWorld. Все благодаря отсутствию безумной летней жары и больших очередей. В этот период взрослые могут спокойно насладиться международными гастрономическими фестивалями в EPCOT, не проталкиваясь сквозь толпы отдыхающих.

Гавайи, США

Если обойти период весенних каникул, межсезонье подарит вам пустые бассейны на курортах и дешевые авиабилеты в тропический рай Гавайев. Ранняя весна на островах поражает сочной зеленью пейзажей, а с сентября по декабрь на Большом острове можно воочию увидеть сбор кофе на местных фермах.

Токио, Япония

Осень, особенно ноябрь, дарит невероятные пейзажи с яркой листвой, а конец марта – знаменитый праздник цветения сакуры. В эти месяцы вагоны токийского метро не такие переполненные. А это позволяет комфортно исследовать районы города, не страдая от летней духоты.

Национальный парк Гранд-Каньон, Аризона, США

Лучшее время для посещения самого известного каньона США – это период с марта по май, когда расцветают дикие цветы. Невероятную красоту он приобретает и после Дня труда в сентябре. В это время здесь наступает золотая осень и можно любоваться невероятными красками природы практически в одиночестве.

Париж, Франция

Весенний и осенний Париж позволяет насладиться цветущими садами или прогулками вдоль Сены без окружения тысяч туристов. Цены на отели во французской столице становятся умеренными, а атмосфера в уличных кафе начинает напоминать ту, которую когда-то описывали в романах – уютную и аутентичную.

Нью-Йорк, США

Летом Манхэттен перегревается от жары и становится слишком людным. А вот весной и осенью здесь стоит замечательная комфортная погода, а номера отелей из-за межсезонья обходятся заметно дешевле. В придачу снижаются также цены на Бродвейские шоу и можно наслаждаться долгими прогулками по паркам – погода для этого точно будет приятной.

Санторини, Греция

Поездка в мае, сентябре или октябре позволяет увидеть легендарный закат над голубыми крышами без толкотни, присущей июлю и августу. Температура воздуха остается идеальной для прогулок между белоснежными домами. Хотя вода в море в это время действительно не слишком теплая для купания.

Багамские острова

Межсезонье, особенно весна, позволяет избежать сезона ураганов, который летом может испортить отпуск отменой рейсов на Багамы. Именно в низкий сезон можно спокойно заказать тур на местные ромовые заводы или искупаться на пляжах со знаменитыми поросятами, которые любят плавать в море.

