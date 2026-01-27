Не во Франции и Португалии: названа винная столица Европы

Когда мы говорим о лучшем европейском вине, то в первую очередь вспоминаем Францию, Италию или Португалию. Однако свежий рейтинг показал, что винная столица континента находится за пределами стран, которые традиционно считаются ключевыми центрами виноделия.

Для того, чтобы определить, куда ехать за отличным вином и яркими впечатлениями, эксперты сервиса European Best Destination проанализировали более 120 признанных винодельческих регионов. Чтобы результаты были объективными, во внимание принимали только те места, которые имеют богатое наследие, безупречную репутацию и развитую экосистему винного туризма – от самого производства до впечатлений, которые получает посетитель. И неожиданно самый высокий суммарный балл получил город Марибор в Словении.

Его общая оценка составила 9,8 балла из 10 возможных. В целом каждую локацию оценивали по 26 критериям. Среди них были:

продолжительность винодельческих традиций и история сортов винограда;

плотность виноградников вокруг города;

международные рейтинги местных вин;

устойчивое развитие виноградарства и поддержка местной экономики;

инфраструктура: дегустационные залы, погреба и винные маршруты;

гастрономия, рестораны и даже велнес-услуги на основе винограда (винотерапия);

культурные события: фестивали и сезонные праздники;

соотношение цены и качества, а также удобство планирования поездки.

После строгого отбора остался список из 31 города, которые лучше всего воплощают винное наследие Европы. И Марибор обошел в нем всех своих конкурентов, даже очень серьезных и именитых. Эксперты говорят, что достаточно провести в городе всего пару часов, чтобы понять, почему.

Это город на берегу реки, расположенный в сердце крупнейшего винодельческого региона Словении. Он удивительным образом сочетает глубокие традиции с молодёжной энергией. Здесь древние виноградники граничат с современными барами, а каждая улица живет в ритме сбора урожая.

Главная гордость города – старейшая в мире благородная виноградная лоза. Ей уже более 450 лет, и она до сих пор плодоносит. Это не просто рекорд Гиннеса, а символ несокрушимости и мастерства местных виноделов. Рядом расположен Vinag – один из крупнейших исторических подземных погребов Европы. Он простирается под старым городом Марибора, как настоящий лабиринт.

Благодаря прохладному климату региона Штайерска Словения, здесь изготавливают невероятные белые вина: Шипон (Фурминт), Лашки Ризлинг, Совиньон Блан, Шардоне, Траминер, а также элегантные игристые вина. Туристы могут посетить как уютные семейные подвалы, так и роскошные поместья с видами на Австрию и горы Похорье.

Для Марибора винная культура – это идентичность. Здесь чтят традиции: от празднования Дня Святого Мартина до выбора винных королев. Осенью холмы наполняются звуком клопотеца – традиционной деревянной ветряной мельницы-трещотки, которая оберегает урожай. Кулинарная сцена города довершает этот опыт: от речных винных баров до изысканных "Бархатных вечеров" под открытым небом.

Добраться до Марибора можно через Любляну или Грац, если вы летите самолетом. Оттуда в город чуть больше часа на авто.

В общем десятка винных столиц Европы 2026 у составителей рейтинга получилась такой:

Марибор, Словения Бордо, Франция Порту, Португалия Аро (Ла-Риоха), Испания Токай, Венгрия Бон, Франция Больцано, Италия Трир, Германия Болгери, Италия Верона, Италия

