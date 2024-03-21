Куда поехать весной: названа красивая, но малоизвестная европейская столица, где почти нет туристов

Скрытый за вершинами Швейцарских Альп город Берн является настоящей недооцененной чудо-столицей Европы. Несмотря на статус самого комфортного в Европе места для проживания, важнейшей причиной отправиться сюда уже этой весной является отсутствие большого количества туристов – здесь гораздо меньше людей, чем в других европейских городах.

Как отмечает Express, в Берне не встретить тысячи отдыхающих, которые для своих путешествий обычно выбирают Париж или Рим. Этот город с фантастическими аутентичными улочками поразит как видами на горы, так и возможностью пляжного отдыха на берегу реки Ааре. Ее кристально чистая вода и живописные окрестности являются идеальным местом для неторопливого отдыха и наслаждения местностью.

А вот открытый бассейн Марзили – один из самых популярных мест для отдыха среди местных. Он превращается в так называемый социальный центр, где можно насладиться солнечным днем и погрузиться в атмосферу покоя и даже завести знакомство с кем-то из бернцев.

Благодаря своей близости к горам и населению, которое заботится о природе, Берн окутан зеленой красотой, которая весной только начнет "просыпаться" и радовать глаз. Если же вы планируете путешествие еще когда деревья и кустарники пустили только почки, можно посетить величественный Бернский сад роз, где собраны разные виды цветов. Благодаря тому, что местность ботанического сада расположена чуть выше самого города, с него открывается невероятный пейзаж на город.

Архитектурное наследие города, заполненное средневековыми фонтанами, брусчаткой и гостиничными зданиями, включено даже в мировое наследие ЮНЕСКО. Оно очаровывает своими узкими улочками и плеядой исторических достопримечательностей, каждая из которых имеет свою собственную историю и место в сердце города.

Самыми выдающимися местами Берна является его средневековая часовая башня Цитглогге, построенная еще в XIII веке, Бернский собор, шпиль которого виден чуть ли не из каждого уголка города, и Федеральный дворец, рядом с которым часто собираются отдыхающие.

Берн также славится своим кулинарным достоянием, которое поражает даже самых требовательных гурманов. Здесь можно отведать как настоящие традиционные швейцарские деликатесы – фондю и раклет – так и смелые эксперименты инновационной фьюжн-кухни.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Швейцария, несмотря на кучу преимуществ, имеет свои нюансы в привычной для населения жизни. Проблема высоких цен, некачественных бьюти-процедур, значительной бюрократии и придирчивости соседей может немного нервничать.

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