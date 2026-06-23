Куда поехать в Латинской Америке: 2 менее известные страны стали популярными

Регион Латинской Америки всё чаще привлекает внимание туристов, ищущих необычные природные пейзажи или аутентичную уличную кухню. Однако при планировании такого путешествия ключевым фактором для иностранных туристов остается доступность и безопасность выбранного направления.

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Очевидно, что далеко не вся территория этого континента является абсолютно гостеприимной и безопасной для посещения. В то же время некоторые государства демонстрируют значительно лучшие результаты в сфере правопорядка, чем их соседи. Последние отчеты показывают, что две самые безопасные страны региона неожиданно превратились в лидеров мирового туризма, отмечает Travel Off Path.

Сальвадор

Эта небольшая центрально-американская страна официально заняла третье место в мире по темпам роста туризма, зафиксировав увеличение числа посетителей на 43%.

Путешественников привлекают величественные вулканы, живописные горные хребты, уникальные пляжи с черным песком и колоритные города. Главной причиной такого успеха стал невероятный скачок в уровне безопасности в городах. Страна, которая раньше считалась одним из самых опасных мест на планете из-за засилья уличных банд, кардинально изменилась всего за несколько лет.

Благодаря жесткой политике действующего президента Найиба Букеле с 2022 года было арестовано более 90 000 членов преступных группировок, что практически полностью лишило криминальные группировки влияния на улицах. Столица Сан-Сальвадор превратилась в город, где можно спокойно гулять ночью, опередив по показателям безопасности многие европейские мегаполисы.

Статистика убийств на 100 000 населения упала с катастрофических 106 в 2015 году до рекордного минимума в 1,3 в 2025 году. Для обычных путешественников это означает полную свободу передвижения по стране без страха столкнуться с вооружённым ограблением или закрытыми криминальными зонами.

Парагвай

Парагвай, не имеющий выхода к морю и зажатый между туристическими гигантами Аргентиной и Бразилией, неожиданно стал лидером по темпам роста популярности в мире. Это направление не входит в список типичных обязательных путешествий, однако у него есть свои сильные стороны в виде низких цен на отели, еду и транспорт. Бюджетный турист получит здесь гораздо больше возможностей за те же деньги, чем в соседней Бразилии.

Природа страны впечатляет не меньше: заповедник Пантанал идеально подходит для наблюдения за дикими животными, а сухой лес Эль-Чако стал домом для ягуаров, гигантских муравьедов и сотен видов птиц. Кроме того, любители истории оценят уникальные руины иезуитских миссий, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В вопросе безопасности Парагвай получил наивысший статус от правительства США, которое рекомендует путешественникам соблюдать лишь обычные меры предосторожности, как в Швейцарии или Исландии. В отличие от Сальвадора, Парагвай исторически всегда был спокойным регионом и никогда не страдал от масштабных уличных группировок.

Низкая плотность населения помогает удерживать уровень преступности на низких показателях, а единичные случаи насилия связаны исключительно с наркотрафиком в отдаленных приграничных зонах. В прошлом году уровень убийств здесь составил 6,1 на 100 000 человек, что значительно ниже среднего показателя по Латинской Америке.

Наибольшие риски для иностранцев в этой стране по-прежнему представляют мелкие кражи телефонов, карманные воровство и банальное мошенничество, а не вооруженное насилие.

OBOZ.UA писал о том, чем особенен отдых в Черногории.

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