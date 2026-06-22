Почему Черногория внезапно стала популярной среди туристов: чем впечатляет

В последние годы Черногория становится одним из самых популярных туристических направлений Европы. В то время как путешественники всё чаще жалуются на переполненные курорты Западной Европы и высокие цены, эта балканская страна предлагает более спокойную и доступную альтернативу. Здесь можно увидеть средиземноморские пейзажи, исторические города и чистые пляжи без чрезмерного туристического ажиотажа.

Видео дня

Как отмечает Travel Off Path, особый интерес к стране растет среди тех, кто ищет аутентичные впечатления и отдых в стороне от популярных маршрутов. Именно сочетание природной красоты, безопасности и умеренных расходов делает Черногорию новой звездой туристического рынка.

Отдых в Черногории

Черногория занимает небольшую территорию, однако поражает разнообразием ландшафтов. Здесь высокие горные массивы практически касаются побережья Адриатического моря, создавая уникальные пейзажи, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами. Старинные города с каменной архитектурой, узкими улочками и средневековыми крепостями придают стране особый шарм.

В отличие от многих популярных курортов Западной Европы, Черногория остается относительно доступной для туристов. Стоимость проживания здесь часто ниже, чем в Италии или соседней Хорватии, а местная кухня позволяет наслаждаться свежими морепродуктами и традиционными блюдами без значительных затрат. Именно это привлекает всё больше путешественников, стремящихся получить максимум впечатлений за разумные деньги.

Еще одним преимуществом страны является отсутствие новой европейской системы контроля въезда и выезда EES. Благодаря этому туристы могут избежать длинных очередей и задержек на границах, которые в последнее время возникают в ряде популярных европейских государств.

Где побывать в Черногории

Самым известным туристическим местом страны остается Которский залив. Он привлекает тысячи туристов благодаря своим живописным пейзажам и средневековому старому городу. В то же время в разгар сезона сюда регулярно заходят крупные круизные лайнеры, что приводит к значительному скоплению посетителей в припортовых районах.

Опытные путешественники все чаще выбирают менее известные города вблизи залива. Одним из таких мест является Пераст, где можно насладиться такими же морскими пейзажами, но без больших толп. Популярность также набирает Ульцинь, расположенный недалеко от албанской границы. Курорт известен самым длинным песчаным пляжем на побережье Адриатики и спокойной атмосферой.

Однако настоящим украшением страны многие туристы считают не побережье, а горные районы. Особой популярностью пользуется Национальный парк Дурмитор, где можно отправиться в горные походы, исследовать хвойные леса или сплавляться по реке через каньон Тара – один из самых глубоких в мире.

Не менее привлекательным является Скадарское озеро, самое большое озеро Балканского полуострова, известное своей природой, винодельческими хозяйствами и отсутствием туристической суеты.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что именно сейчас Черногория переживает период стремительного роста популярности. Страна предлагает редкое для современной Европы сочетание живописных пейзажей, богатой истории, безопасности и доступных цен. Именно поэтому всё больше путешественников выбирают её вместо традиционных направлений на побережье Средиземного моря.

OBOZ.UA писал, где в Европе можно недорого насладиться солнцем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.