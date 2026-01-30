Куда поехать отдохнуть в Европе: 5 новых популярных направлений

Представьте себе Европу не как переполненные туристическими группами площади Рима или Санторини, а как место, где вы можете услышать собственные шаги на мостовой, попробовать блюдо без часового ожидания в очереди и почувствовать настоящий ритм местной жизни.

В 2026 году все больше путешественников именно так и делают: сознательно выбирают менее раскрученные направления, где аутентичность еще не уступила массовому туризму, а цены остаются приятными для кармана.

Переполненные иконы Европы постепенно теряют свою эксклюзивность, а настоящие жемчужины – наоборот, набирают популярность именно сейчас. Это смещение не случайно. После нескольких лет, когда классические столицы и острова страдали от чрезмерного туризма, люди ищут баланс: красивые пейзажи, вкусную еду, богатую историю и спокойствие.

Именно поэтому набирают обороты направления, которые еще недавно оставались на периферии туристических радаров: тихие прибрежные городки Южной Италии, средневековые улочки Галисии, маленькие страны с бесплатным транспортом, эклектичные восточноевропейские столицы и греческие острова.

В Travel Off Path собрали пять таких направлений. Это места, где вы получите все лучшее от Европы – от бирюзового моря и древних термальных источников до средневековых соборов и обедов за символические деньги. Но без толпы, без заоблачных цен и без ощущения, что вы просто один из тысяч.

Ламеция-Терме, Италия

Этот прибрежный уголок на юге Италии становится идеальной альтернативой переполненным регионам вроде Амальфи или Сицилии. Ламеция-Терме служит удобной базой для знакомства с регионом Калабрия, где сочетаются древние природные горячие источники, живописные скалы и широкие пляжи с белым песком. Особенность направления – настоящее итальянское "dolce vita" без суеты: здесь царит расслабленная атмосфера, а местные продукты поражают смелостью вкусов.

Обязательно попробуйте вручную скрученную пасту "fileja" с томатным соусом и острой ндуей – местной салями, которую добавляют практически ко всему. За 40-50 минут на региональном поезде можно добраться до Тропеи с легендарным пляжем Спьяджа делла Ротонда – узкой полосой белого песка под драматическими скалами с древними зданиями на вершине.

Это место идеально для тех, кто ищет солнце, море и настоящую итальянскую кухню без туристических ловушек.

Сантьяго-де-Компостела, Испания

Этот город, известный как финальная точка знаменитого паломнического Пути Святого Иакова, сейчас переживает настоящий туристический подъем, но все еще сохраняет аутентичность и спокойствие по сравнению с Барселоной или Мадридом.Главное, чем особенное Сантьяго-де-Компостела – это его Старый город, внесенный в наследие ЮНЕСКО: аркадные площади, мощеные улочки, романские и готические соборы и множество тапас-баров. Здесь царит средневековая атмосфера, а еда стоит примерно вдвое дешевле, чем на средиземноморском побережье Испании.

Прямые трансатлантические рейсы делают город еще доступнее. Это выбор для любителей истории, вкусной еды и прогулок по узким переулкам без постоянной толпы.

Люксембург

Маленькая, но невероятно богатая страна в центре Европы остается без внимания многих путешественников, хотя именно сейчас переживает настоящий бум интереса благодаря своей уникальной инфраструктуре. Столица Люксембург поражает сказочным Старым городом (ЮНЕСКО), крепостными стенами, каналами и средневековыми улочками. Но настоящая изюминка – полностью бесплатный общественный транспорт по всей стране: поезда, автобусы, трамваи и даже междугородние маршрутки. Это позволяет легко исследовать все герцогство: от романтического замкового городка Вианден на севере до зеленых заповедников на юге.

Люксембург – идеальный вариант для тех, кто хочет совместить городскую сказку с природой и не тратить деньги на передвижение.

София, Болгария

София быстро становится одним из самых перспективных направлений Восточной Европы благодаря своему уникальному виду и невероятной доступности. Город поражает эклектичным пейзажем: римские руины рядом с византийскими церквями, османские мечети, золотокупольные православные соборы и монументальные здания коммунистической эпохи.

Это настоящий архитектурный калейдоскоп, который нравится далеко не всем, но точно запоминается. Плюс – одна из самых дешевых столиц Европы: полноценный обед (суп таратор, мусака, напиток) часто стоит менее 10 долларов (430 грн). София подходит тем, кто ищет аутентичную атмосферу, культурный микс и бюджетный отдых без массового туризма.

Закинф, Греция

Если вы устали от Санторини и Миконоса, Закинф (Занте) становится новым фаворитом среди греческих островов Ионического моря – сюда устремляется все больше путешественников, которые хотят красоты без бесконечных очередей.

Остров славится прежде всего пляжем Навагио (Корабельная авария) – одной из самых фотографируемых бухт мира со ржавым кораблем на белом песке и бирюзовой водой, куда добраться можно только на лодке. Но Закинф – это еще и множество тайных заливов, уютные рыбацкие деревни и изумрудные холмы. В столице острова царит неторопливая жизнь без суеты и переполненных ресторанов. Это идеальное место для пляжного релакса, красивых пейзажей и легкой греческой атмосферы вдали от массового туризма.

