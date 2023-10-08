Кровь стынет в жилах: мистические места Украины

Обычно, когда речь заходит о путешествиях по Украине, мы представляем себе красивые виды, новые впечатления, вкусные блюда и яркие эмоции. А как насчет необычных и немного пугающих локаций? Ведь наша Родина имеет вековую историю и немало жутких мест, связанных с легендами, от которых кровь стынет в жилах.

Мы подобрали вам 3 самых интересных направления, куда можно беспрепятственно попасть. Но решитесь ли вы?

Доминиканский собор, город Львов

В самом сердце живописного города Львова возвышается Доминиканский собор, который может похвастаться многочисленными легендами о гостях из потустороннего мира.

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Первый камень будущего дома знаменитого львовского привидения был заложен в 1749 году. Первоначально этот величественный барочный храм стал главным собором римско-католического монастыря ордена доминиканцев, а после Второй Мировой войны советская власть обустроила в его стенах музей истории религии. В настоящее время постройка принадлежит местной греко-католической общине.

Как рассказывают многочисленные ночные охранники, большинство из которых увольняются после первого же дежурства, ровно в полночь здесь начинают твориться невероятные вещи. В пустом темном соборе слышны громкие богослужения под пение потустороннего хора, а отличная акустика помещения усиливает эти звуки. Служения обычно продолжаются по три часа и проходят регулярно. К тому же в библиотеке кафедры с полок нередко падают книги. Также в здании есть замурованная комната, из которой всю ночь слышен стук пишущей машинки.

Такие аномалии происходят в церкви с тех пор, как были обнаружены и расчищены подземелья храмового комплекса. Именно из подвалов появляется призрак монаха-доминиканца, полупрозрачная фигура которого время от времени пугает охранников. Монах продолжает заниматься привычными жизненными делами, так и не осознав, что давно уже является частью загробного мира.

Каменное село, Житомирская область

Утерянное в густых лесах Полесья, Каменное село представляет собой большое количество массивных каменных глыб, по форме напоминающих настоящие дома, а одна из них – даже церковь. Интересно, что они расположены в правильном геометрическом порядке, напоминающем план сельской улицы.

Ученые до сих пор не могут прийти к согласию, откуда эти гигантские монолиты взялись, ведь вокруг нет ни гор, ни скал. По одной из официальных версий, камни появились здесь в результате смещения ледника, а форму домов в течение 20 тысяч лет им придавал ветер. Невозможно объяснить только то, как они выстроились в правильном порядке.

Однако существует легенда, что это место когда-то давно было обычным селом. Однажды по нему проходил бедный путник. Он просил хлеба и воды в каждом дворе, но всюду получал отказ. Тогда мужчина рассердился и превратил все дома в камни. А чтобы помнили – оставил на некоторых следы от своих ног. Оказалось, что странником был сам Бог.

Интересно, что деревья и кустарники в пределах этой местности выглядят несколько необычно, а их листья всегда тусклые и немного увядшие. Также говорят, что камень с отражением так называемого Божьего следа в любое время года остается теплым, а мощная энергетика, которую он излучает, способна исцелять болезни и исполнять желания.

Лысая гора, город Киев

По древней славянской легенде, землю опоясывает змея, кусающая себя за хвост. Место, где она замыкает круг и является Лысой горой.

Еще в языческие времена эта локация имела особое духовное значение, ведь здесь находились жертвенник и капище. После крещения Киевской Руси Лысая гора еще долго оставалась святым местом для сторонников старых верований. Однако позже ее часть перешла под власть Печерского монастыря. А в 1872 году здесь начали строительство Лысогорского форта, который должен был войти в состав системы укреплений под названием Киевская крепость. Позже на горе были и гарнизонная тюрьма, и военный подземный завод, а также танковая база.

В наши дни здесь создан природный парк, который в силу определенных обстоятельств не пользуется популярностью. Местные жители боятся заходить в густой и черный лес. А те, кто все же решились на прогулку по Лысой горе, утверждают, что возникает ощущение, словно из всех закоулков за вами пристально следят десятки глаз.

Известно, что еще при существовании Лысогорского форта начальник гарнизона издал странную инструкцию, в которой отмечалось: "перед выходом в караул офицер обязан предупреждать солдата, чтобы он не пугался непонятных шумов – это всего лишь порывы ветра и крики ночных птиц…". Кроме того, историки утверждают, что неоднократно в рапортах немецких солдат описывались паранормальные явления. Так что зловещая Лысая гора вполне подтверждает свою неоднозначную репутацию.

Мы привели лишь несколько примеров необычных и жутких локаций, которые стоит посетить, если вы достаточно смелы. Однако Украина имеет еще много загадочных мест и всегда готова удивлять путешественников. Решитесь отправиться в увлекательное путешествие, чтобы раскрыть для себя еще больше тайн, которые скрывает наша Родина. Пусть ваши поездки будут незабываемыми!

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