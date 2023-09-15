Где провести выходные в Украине: 4 оригинальные идеи

Осень – идеальное время как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто стремится спокойно насладиться красотой природы. Чтобы провести выходные максимально интересно, следует предварительно все обдумать и спланировать. Итак, если вы ищете направление для кратковременного путешествия по Украине, рекомендуем подробнее ознакомиться с нашей подборкой.

Софиевский парк (Умань)

Осенью это место превращается в яркую палитру желто-красных красок. Поэтому экскурсия по этим локациями точно стоит вашего внимания, особенно если вы любите природу и архитектуру.

Дендрологический парк "Софиевка" был основан графом Потоцким, как подарок на именины его жены Софии.

Кстати, на территории можно увидеть дуб, которому уже около 400 лет. По народным преданиям, именно под этим деревом собирались на совещания с казаками легендарные украинские предводители Максим Зализняк и Иван Гонта.

Видео дня

Рекомендуем пройтись по аллеям, где когда-то гуляли Тарас Шевченко, Владимир Сосюра и Иван Котляревский. Не забудьте сделать фото у фонтана "Змея" или статуй Эврипида, Венеры, Амура или Париса.

Актовский каньон

Недалеко от села Актово на Николаевщине находится настоящее чудо, которое является частью природного парка "Бугский Гард". Это ущелье, на дне которого протекает река Мертвовод, входит в список семи природных чудес Украины и считается одним из старейших европейских участков суши.

Для почитателей истории и эзотерики долина представляет особый интерес, ведь это место было своеобразным сакральным центром Скифии, где в древности проводили ритуалы и отдавали честь своим богам.

Такое мрачное название река получила неспроста. По одной из легенд, во время нападения татар местные жители сварили яд, который вылили в водоем. Захватчики выпили воды и все погибли. По другой же версии, здесь произошло ужасное сражение между запорожскими казаками и турками, после которого на берегах лежало столько тел, что даже не было видно волн.

В сентябре, пока еще тепло, здесь можно разбить палатку и заночевать на лоне природы. Не забудьте сделать фото на фоне уникальных скал, которые по геолого-ландшафтным характеристикам подобны Большому каньону в США.

Однако учтите, что Николаевщина находится под постоянными обстрелами врага. Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Каменец-Подольский

Уникальный город, до сих пор сохраняющий дух средневековья. Здесь военные инженеры древности, используя природный ландшафт, создали фортификационную систему, которой нет аналогов в Европе.

Хотя Каменец-Подольский и не является областным центром, он занимает третье место после Киева и Львова по количеству достопримечательностей.

Бесспорно, главной визитной карточкой города является крепость, возведенная на крутых берегах реки Смотрич. Веками сооружение было непреступным. Одна из легенд гласит, что когда турецкое войско подошло к Каменец-Подольскому и хан Осман увидел эти могучие стены, то удивился их крепости. Тогда полководец спросил, кто построил это чудо. Ему ответили: "Аллах". После чего Осман воскликнул: "Пусть аллах и берет ее" и отступил.

Обязательно посетите Старый город, в который можно попасть, пройдя по Замковому мосту. Прогуляйтесь по Армянскому рынку, узким улочкам и полюбуйтесь уникальными архитектурными достопримечательностями: старейшей в Украине ратушей и Кафедральным костелом святых Апостолов Петра и Павла. Кстати, это единственный в нашей стране христианский храм, в композицию которого включен характерный элемент мусульманской архитектуры – минарет, увенчанный скульптурой Богородицы.

Скалы Довбуша

Если любите походы в горы, обязательно посетите этот загадочный и объятый легендами уголок, который неизбежно оставит отпечаток в вашем сердце.

Скрытые глубоко в лесу каменные великаны были пристанищем для древних племен, населявших Прикарпатье, они выдержали монголо-татарское нашествие и на протяжении веков служили крепостью для местного населения.

Это природное чудо находится в урочище Бубнище, Ивано-Франковской области. Дойти до него можно от города Яремче. Скально-пещерный комплекс расположен на высоту 668 метров над уровнем моря и являет собой массивное выступление песчаников, формировавшихся на дне древнего океана более 70 миллионов лет назад.

Здесь в разные периоды было и святилище, и крепость опришковского движения. По легенде, главарь повстанцев – Довбуш – был наделен магической силой, восстанавливавшейся среди этих скал. Другие предания повествуют, что в этих скалах следует искать спрятанное Олексой сокровище. Но действительно ли в этой местности скрывались борцы за справедливость – неизвестно.

Еще одним интересным для путешественников является "Чертово ущелье" шириной 20 сантиметров. Если верить преданию, тем, кто сможет сквозь него пройти, забудут все грехи.

Если после активного отдыха вам захочется перевести дыхание, неподалеку есть хижина, в которой вас угостят традиционными блюдами гуцульской кухни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что посмотреть в Одессе осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!