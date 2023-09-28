Казацкое наследие Украины: места, где обязательно стоит побывать

О знаменитых казаках до нас дошли тысячи легенд, песен и преданий. Имена их атаманов и гетманов известны на весь мир. Можно перечитать сотни книг и посмотреть десятки фильмов об истории украинского казачества, но лучше раз увидеть своими глазами места, где она творилась. Мы собрали для вас 5 самых известных достопримечательностей, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Остров Хортица, Запорожье

Колыбель украинского казачества. Именно на этом клочке суши посреди Днепра, у грозных порогов, казаки обустроили свою крепость, которая со временем превратилась в настоящее государство с собственными законами – Запорожскую Сечь.

До наших дней из достопримечательностей прошлого на Хортице сохранились остатки земляных укреплений. Однако в коллекции тамошних музеев собраны тысячи артефактов того времени и даже знаменитое 18-метровое казачье боевое судно, поднятое со дна Днепра.

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В настоящее время на острове работает историко-культурный комплекс, где воссоздали деревянные укрепления, дома и старую церковь. Также неподалеку действует конный театр "Запорожские казаки", где проводят фольклорные представления, демонстрируют сноровку в верховой езде и боях на саблях.

Заповедник "Гетманская столица", г. Батурин

В конце XVII века крепость Батурина служила резиденцией трем гетманам: Демьяну Игнатовичу (Многогрешному), Ивану Самойловичу и Ивану Мазепе.

Как известно, судьба этого города была трагической: его полностью разрушили войска российского генерала Александра Меншикова. Все защитники погибли, враги не пожалели даже женщин и детей. Уже при Независимой Украине отважным защитникам установили памятный крест, а также отстроили цитадель Батуринской крепости: фортификационную стену с башнями, гетманскую каменицу, казну и деревянную церковь.

Также в городе находятся дворец и усыпальница Кирилла Разумовского – последнего гетмана Войска Запорожского. Сын простого казака Григория Разума на своей должности пытался принести Украине как можно больше пользы, пока не был вынужден отречься от булавы.

Поле Берестецкой битвы, Ровенская область

Выдающийся символ прошлых лет расположен возле села Пляшева на месте известной битвы под Берестечком, которая стала самой масштабной за время правления Хмельницкого. Эпическое сражение завершилось подписанием невыгодного для Украины перемирия. Хотя оно и недолго продолжалось: менее чем через год произошло разгромное сражение под Кнутом, которое стало роковым для армии Речи Посполитой.

Национальный историко-мемориальный заповедник "Поле Берестецкой битвы" включает в себя музей, казацкое кладбище и два необычных храма. Прежде всего речь идет о деревянной Михайловской церкви, которую, по легендам, многократно посещали Богдан Хмельницкий, Иван Богун и другие выдающиеся полководцы. Подземный ход из нее ведет в церковь Святого Георгия Победителя, возведенной в качестве мавзолея и места, где хранятся остатки погибших казаков. Внутри ее украшает стенопись известного художника Ивана Ежакевича.

Могила Ивана Сирко, Днепропетровская область

На берегу Днепра, недалеко от села Капуловка, возвышается надгробный курган выдающегося атамана Ивана Сирко, наиболее загадочной фигурой среди всех казацких лидеров.

Победитель в 65 сражениях славился своей невероятной силой. Он умер уже в достаточно почтенном возрасте и был похоронен возле Чертомлицкой Сечи. В 1960-х годах из-за затопления территории в результате строительства Каховского водохранилища могилу перенесли на другую сторону села. Сейчас на вершине кургана стоит памятник выдающемуся казаку. Каждый год в начале августа здесь собираются люди, чтобы почтить память легендарного кошевого атамана.

Буша и Гайдамацкий овраг, Винницкая область

В 1654 году, когда поляки захватили Могилев, часть казаков отступила в Бушу и возобновила свои оборонительные позиции в замке. После неудачного штурма противники решили перекопать дамбу, в результате чего вода из рвов вытекла, и они смогли проникнуть на валы и поджечь замок. В кровавом сражении все защитники погибли, а пещеру, где скрылись женщины и дети, враги затопили. Эта трагедия унесла жизни 16 тысяч человек.

От разрушенного замка осталась только одна башня с подземельями. На холме выше руин замка расположилось кладбище с десятками каменных казачьих крестов.

А за селом, между двумя горами, простирается глубокий Гайдамацкий Яр, где посреди вод реки Бушанки возвышается Гонтов камень — по легендам, именно здесь находились загоны гайдамаков под руководством Ивана Гонты.

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по следам наших легендарных предков и исследуйте их культуру и быт. Узнайте новые и интересные факты о выдающейся истории казаков, которую невозможно ни забыть, ни уничтожить.

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