Какой музей лучший в Европе: вход туда свободный

В Европе есть сотни выдающихся музеев, но ежегодно только один получает престижную награду Совета Европы – награду, которая подчеркивает вклад в культурное наследие, демократию и права человека. В 2026 году лучшим музеем континента было признано небольшое, но очень современное и инклюзивное заведение в Лондоне.

Видео дня

Он ориентирован на детей, но одновременно открывает двери для всех поколений, предлагая сочетание игры, творчества и образования. А еще важно, что вход в этот музей абсолютно бесплатный, информирует Independent.

Какой музей стал лучшим в Европе

Лондонская галерея Young V&A, филиал знаменитого Музея Виктории и Альберта, получила Премию Совета Европы 2026 года.

Награду присудили за ее исключительный вклад в развитие инклюзивных практик и за то, как музей вовлекает детей в понимание европейского культурного наследия.

Для Young V&A это стало подтверждением того, что детский музей может быть не менее важным для общества, чем крупные национальные институции.

Что делает Young V&A уникальным

Музей имеет самую большую коллекцию предметов детства в Великобритании, а вход в него свободный.

Среди самых интересных экспонатов:

коллекция кукольных домиков,

огромная марионетка Джоуи из спектакля War Horse,

оригинальный костюм Супермена, который носил Кристофер Рив.

Young V&A разделен на три большие галереи, Play, Imagine и Design, которые продуманы так, чтобы заинтересовать всех. Младшие дети исследуют цвета, фактуры и формы на уровне глаз, а старшие – изучают историю предметов и их культурный контекст.

Почему его признали лучшим

Комитет Совета Европы выбрал Young V&A во время заседания в Париже.

Музей был отмечен за баланс между образованием и игрой, а также за способность поднимать реальные темы – от устойчивого развития до эмпатии. Особую похвалу музей получил за свою работу с детьми с особыми образовательными потребностями и инвалидностью.

Представительница Комитета по культуре, Лус Мартинес Сейхо, назвала Young V&A "выдающимся музеем", который привлекает посетителей к темам прав человека, равенства, участия и культурной демократии.

Выставки, творческое пространство и события

Помимо постоянной экспозиции, музей регулярно организовывает временные выставки. Одной из самых ожидаемых станет выставка "Wallace & Gromit and Friends", которая откроется в феврале 2026 года и погрузит гостей в мир студии Aardman и технику стоп-моушен-анимации.

Также дети могут свободно творить в специальных мастерских и на сценической площадке, где проводят перформансы и интерактивные занятия.

Young V&A присоединится к кругу предыдущих победителей, среди которых:

Euskararen Etxea – Дом баскского языка в Бильбао (2025);

Музей-мемориал в Белостоке, Польша (2024);

Рабочий музей в Копенгагене, Дания (2023).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Египте открыли крупнейший археологический музей мира, где впервые покажут все сокровища Тутанхамона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.