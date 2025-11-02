В Египте открыли крупнейший археологический музей мира: там впервые покажут все сокровища Тутанхамона

В Египте возле одного из семи чудес Древнего мира – Великой пирамиды Хеопса в Гизе – официально открылся Гранд Египетский музей (GEM). Его называют самым большим археологическим музеем мира. Здесь собрано около 100 тысяч артефактов, охватывающих семь тысячелетий истории Египта – от додинастического периода до времен греко-римской эпохи.

Видео дня

По данным телеканала BBC, музей, стоимость которого оценивается в 1,2 миллиарда долларов, должен стать новым символом культурного возрождения страны. Ожидается, что ежегодно он будет принимать до восьми миллионов посетителей, стимулируя развитие туризма после нескольких кризисных лет.

Сокровища юного фараона

Главной изюминкой музея станет полная коллекция находок из гробницы фараона Тутанхамона. Впервые все более 5,5 тысячи предметов – от золотого посмертного маска до тронов и колесниц – представлены вместе.

"Я хотел показать его по-новому. С 1922 года лишь часть вещей экспонировали в музеях, теперь же все собрано в одном месте, как это видел Говард Картер более ста лет назад", – рассказал президент Международной ассоциации египтологов и бывший директор GEM доктор Тарек Тауфик.

Археологи считают, что открытие музея может усилить требования Каира к возвращению известных древностей, которые хранятся за рубежом, в частности Розетского камня из Британского музея.

От лодки Хеопса до современных галерей

Кроме экспозиции Тутанхамона, посетители увидят погребальную лодку фараона Хеопса возрастом более 4500 лет – одну из старейших и лучше всего сохранившихся лодок античности. Большинство галерей уже открыли для публики еще в прошлом году, но именно полная презентация коллекции юного фараона станет главным событием 4 ноября.

"Когда откроется коллекция Тутанхамона, можно будет представить, как весь мир вернется сюда. Это самый известный царь всех времен", – говорит гид и молодой египтолог Ахмед Седдик. Туристы уже называют музей "обязательным местом" для посещения.

Ранее многие экспонаты демонстрировали в старом музее на площади Тахрир, который туристы часто называли хаотичным и перегруженным. "Надеюсь, новый музей будет намного удобнее и понятнее, тогда из него можно будет вынести гораздо больше", – добавила британская туристка.

Музей-рекордсмен и грандиозные экспонаты

Новый Большой Египетский музей занимает площадь более 500 тысяч квадратных метров – это почти 70 футбольных полей. Его фасад украшен иероглифами и полупрозрачными плитами из алебастра, вырезанными в форме треугольников, а главный вход напоминает пирамиду.

Среди главных экспонатов – 16-метровый обелиск фараона Рамзеса II, которому более 3200 лет, и его 11-метровая статуя. Этот монумент еще в 2006 году переместили от железнодорожного вокзала в Каире специально для будущего музея.

Гигантская лестница ведет сквозь галерею статуй древних царей и цариц, а на верхнем уровне установлено огромное окно с идеальным видом на пирамиды Гизы.

Идея создания музея появилась еще в 1992 году во времена Хосни Мубарака, а строительство началось в 2005-м. Проект неоднократно задерживался из-за финансовых кризисов, революции 2011 года, пандемии COVID-19 и региональных конфликтов. Теперь, по словам исследователей, его возведение длилось почти столько же, сколько и сооружение самой Великой пирамиды.

Возвращение культурного наследия

Известный археолог и бывший министр туризма Египта Захи Хавас назвал открытие GEM осуществлением своей мечты:

"Я очень счастлив видеть, что музей наконец-то открылся! Это показывает, что египтяне ничем не уступают иностранным египтологам в сохранении памятников и музейном деле".

Он призвал международные музеи прекратить покупку похищенных артефактов и вернуть три главные святыни: Розеттский камень из Британского музея, Зодиак из Лувра и бюст Нефертити из Берлина. По словам Хаваса, эти предметы должны вернуться в Каир как "жест доброй воли".

Другой египтолог, доктор Моника Ханна, отметила, что создание Большого музея демонстрирует готовность Египта официально требовать репатриации артефактов, вывезенных под колониальным предлогом.

Пока Британский музей заявляет, что не получал официальных запросов относительно Розетского камня, египетские ученые с энтузиазмом говорят о будущем музея как о новом исследовательском центре. Именно здесь уже отреставрированы доспехи Тутанхамона – единственную в мире тканево-кожаную броню, которую, согласно закону, могли восстанавливать только египетские специалисты.

"Коллеги со всего мира в восторге от того, как мы сохранили эти артефакты. Этот музей – не только о древности, он о современном Египте, который его создал", – добавил доктор Тарек Тауфик.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на древней военной дороге в северной пустыне Синай в Египте археологи нашли военную крепость с зигзагообразной стеной, возраст которой составляет 3500 лет. Крепость, расположенная недалеко от Средиземного моря, чрезвычайно хорошо сохранилась, несмотря на то, что была возведена еще во времена фараона Тутмоса Первого.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.