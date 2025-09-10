Какой город наиболее переполнен в Европе: куда поехать взамен

Массовый туризм все ощутимее меняет лицо европейских городов. То, что когда-то было преимуществом – богатое культурное наследие, известные достопримечательности, удобная логистика, – сегодня превращается в проблему.

Видео дня

Переполненные улицы, шум, высокие цены и потеря аутентичности делают пребывание в популярных направлениях изнурительным. Исследование Icelandair, проведенное на основе данных нескольких независимых платформ, показало: самым переполненным туристами городом Европы является Флоренция. Детали рассказало издание Mirror.

Самый популярный город Европы

Среди 30 самых популярных туристических направлений Европы именно Флоренция в Италии признана самым перегруженным городом для путешественников.

Анализ проводился на основе пяти факторов, влияющих на комфорт туриста: плотность посетителей, количество отелей, уровень шума, световое загрязнение и показатели преступности. Для этого использовали данные TripAdvisor, Numbeo, LightPollutionMap.info и официальных туристических ведомств.

Флоренция, колыбель Возрождения и настоящий музей под открытым небом, ежегодно принимает более 5,2 млн посетителей. Это означает, что на каждого жителя города приходится около 15 туристов. Большинство из них концентрируется в центре, где расположены более двух тысяч отелей, а улицы постоянно переполнены.

Здесь трудно рассмотреть даже самые знаковые шедевры: чтобы увидеть "Давида" Микеланджело в Галерее Академии или "Весну" и "Рождение Венеры" Боттичелли в Уффици, придется выстоять очереди и пробиваться сквозь толпы и леса селфи-палок. Даже отдых на Пьяцца делла Синьория часто омрачают шумные уличные артисты и бесконечный поток туристов.

Флоренция, без сомнения, стоит того, чтобы увидеть её хотя бы раз в жизни. Но если вы ищете спокойствия, а не давки, стоит рассмотреть альтернативы.

Куда поехать взамен

Европа богата живописными местами, которые сочетают красоту, культурную глубину и аутентичность без изнурительных толп. Вот несколько примеров.

Вместо Флоренции – Лучча, Италия. Здесь тоже царит дух Ренессанса, но без перенасыщения туристами. Город славится идеально сохранившимися оборонительными стенами, средневековой площадью Амфитеатро, башней Гуиниджи и музыкальным наследием Джакомо Пуччини. Лучча компактная, уютная и действительно передает аутентичный тосканский ритм жизни.

Вместо Ниццы – Кассис, Франция. Это небольшой городок на Лазурном побережье с волшебной гаванью, средиземноморской атмосферой и значительно меньшими толпами.

Вместо озера Комо – регион Миватн, Исландия. Волшебные озера, вулканические ландшафты и термальные источники создают неповторимую картину природы без лишней роскоши и голливудского шика.

Вместо Интерлакена – Сейдисфьордур, Исландия. Это фьорд с цветными домиками и настоящим ощущением отдаленности и покоя.

Вместо Бат – Ладлоу, Англия. Историческая архитектура и атмосфера старинного города без плотных туристических потоков.

Вместо Эз – Сен-Поль-де-Ванс, Франция. Это поселок со средневековыми улочками и более непринужденной атмосферой.

Вместо Люцерна – Тун, Швейцария. Тун предлагает озерные пейзажи, альпийские пейзажи и средневековые замки, но без толп.

Вместо Кольмара – Эгизхайм, Франция. Такая же сказочная атмосфера Эльзаса, но с меньшим количеством туристических автобусов.

Вместо Анси – Шамбери, Франция. Тоже окружен озерами и горами, но значительно спокойнее и уютнее.

Вместо Порту – Гимарайнш, Португалия. Родина страны с богатой историей, архитектурными жемчужинами и больше пространства для прогулок.

Лучча: настоящая Тоскана без толп

Если вы все же решите поехать в Луччу, то убедитесь: это не компромисс, а открытие. Город окутан ренессансными стенами, по которым можно гулять часами, наслаждаясь видами и тишиной. Внутри средневекового ядра – уютные площади, башни и дворцы, сохранившие атмосферу древности.

На площади Амфитеатро всегда можно найти место для обеда без толкотни, а вечера здесь дарят редкое сочетание живой атмосферы и спокойствия. Лучча умеет сохранять баланс между туристической привлекательностью и аутентичностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о четырех недооцененных направлениях в Европе, где можно провести незабываемый отпуск.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.