Где провести осенний отпуск: 4 недооцененных направления в Европе

Осень — идеальное время для путешествий, ведь жара уже спадает, а популярные курорты теряют основной наплыв отдыхающих. Именно в этот период можно открыть для себя уникальные места, которые часто остаются без внимания туристов.

Европа предлагает множество направлений, где сочетаются хороший климат, культурное наследие и тихая атмосфера. К тому же цена на жилье и билеты осенью обычно снижается, что делает отдых еще доступнее.

Эксперты путешествий выделили четыре недооцененных уголка Европы, которые стоит посетить именно осенью.

Валлетта, Мальта

Мальта — небольшая средиземноморская страна, которая поражает богатой историей и разнообразными достопримечательностями. Ее столица Валлетта входит в список наследия ЮНЕСКО и привлекает путешественников величественными соборами и архитектурой барокко. Кроме столицы, туристам стоит посетить древний город Мдину и живописный залив Рамла.

Осень на Мальте теплая — температура достигает +29°C, а прибрежные курорты становятся значительно спокойнее. Это делает страну идеальным вариантом для сочетания отдыха на море с культурными открытиями.

Трогир, Хорватия

Небольшой городок Трогир расположен всего в 27 километрах от Сплита, но значительно отличается атмосферой. Здесь царит спокойствие, а узкие мощеные улочки и семейные ресторанчики создают аутентичный хорватский колорит. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться старинной архитектурой, морепродуктами и отдыхом на набережной с видом на Адриатику.

Осенью средняя температура достигает +24°C днем, а вода еще остается комфортной для купания. Это отличный выбор для тех, кто хочет избежать шумных вечеринок и провести время в уютной атмосфере.

Сирос, Греция

Сирос — менее известная альтернатива Санторини, которая предлагает отдых без туристического ажиотажа. Главный город Эрмуполи поражает неоклассической архитектурой, а средневековый район Ано-Сирос сохранил аутентичную атмосферу древности.

Для любителей пляжей остров предлагает спокойные локации, такие как Кини и Галиссас, где вода остается теплой даже в октябре. Погода осенью здесь комфортная: дневная температура колеблется от +25°C до +29°C, а осадков выпадает значительно меньше, чем на материке. Это место сочетает культурные открытия с пляжным отдыхом.

Фавиньяна, Италия

Фавиньяна — остров у западного побережья Сицилии, который считается одной из наименее туристических жемчужин Италии. Он славится кристально чистыми бухтами, природными бассейнами и живописными пляжами, среди которых особенно выделяется Кала Адзурра.

Благодаря небольшим размерам остров легко объехать на велосипеде или пройти пешком. Многие туристы посещают Фавиньяну на день, однако те, кто остаются на несколько ночей, открывают настоящую аутентичность места. В сентябре и октябре здесь держится приятная температура до +27°C, что делает его отличным выбором для спокойного осеннего отпуска.

