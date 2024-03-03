Какие страны Европы предлагают наиболее и менее оплачиваемый отпуск. Сравнительная таблица

Вопрос отпуска и отдыха в цивилизованном мире очень важен. Так, в странах Европейского Союза оплачиваемый отдых длится от четырех недель в год, то есть не менее 20 дней. Тем не менее некоторые страны более заботливо относятся к отпуску своих граждан и поэтому предоставляют и по 25 дней на релаксацию.

Как утверждает Euronews со ссылкой на Европейскую службу занятости (EURES), отпуск по работе не только помогает укрепить психическое и физическое здоровье, но и повышает производительность труда по возвращении в рабочее русло. 20 дней минимального ежегодного оплачиваемого отдыха имеют восемнадцать стран ЕС, в то время как максимальное количество, 25, всего пять.

Австрия, Франция, Люксембург, Швеция и Дания входят в пятерку лучших отдыхающих. Впрочем, работодатели могут увеличить количество дней отпуска, в основном из-за выслуги лет, типа контракта и профессии.

Из сравнительной таблицы видно, что наибольшее количество государственных праздников в Словакии, Литве и Латвии – 15. Поэтому в сумме страны имеют минимум по 35 дней отдыха каждая. Наименьшее количество праздников-выходных имеет Греция – всего 6, поэтому вместе с оплачиваемым отпуском ее граждане отдыхают всего 26 дней.

Если объединить минимальный оплачиваемый отпуск и государственные праздники в ЕС, Австрия и Мальта предлагают самый длинный отдых – 38 дней. Средний показатель среди стран Европы составляет 33 дня.

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