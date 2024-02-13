5 самых дешевых городов для отдыха в Европе этой весной: можно уложиться в 50 долларов в день

После холодной и часто пасмурной зимы особенно сильно чувствуется потребность отправиться на отдых. В ближайшее время ожидается повышение цен на заграничные путешествия, а более заметный всплеск произойдет летом. Так что весна может стать идеальным временем для того, чтобы посетить новые места, насытиться незабываемыми впечатлениями и эмоциями. Если вы ищете самый бюджетный отдых, то отдельные европейские города могут приятно порадовать вас своими расценками.

Компания Statista опубликовала список самых дешевых европейских городов, которые можно посетить этой весной. Рейтинг составляли на основе ежедневного индекса цен. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с пятью лидерами списка.

5. Сараево

Столица Боснии и Герцеговины является одним из самых недооцененных направлений Восточной Европы. Каждый, кто убедился в том, как много можно получить от путешествия сюда за свои деньги, согласится с этим. Со средними ежедневными расходами чуть менее 50 долларов, Сараево является идеальным городом для путешественников, которые хотят познакомиться с богатой историей и культурой региона, не тратя много средств.

Здесь вы можете прогуляться по мощеным улочкам Старого базара (иначе известного как Башчаршия), отправиться на бесплатную обзорную экскурсию по Латинскому мосту и Вечному огню, и даже сделать несколько перерывов между ними, чтобы попробовать аппетитные местные блюда, такие как гуляш, свекла и чевапи.

4. Будапешт

Известная своей потрясающей архитектурой, термальными купальнями и поразительной ночной жизнью, "Жемчужина Дуная" добавила еще одну победу в свой длинный список успехов – была названа одним из лучших бюджетных направлений во всей Европе.

Достопримечательности, которые вы увидите в Будапеште, ничем не уступают тем, что вы встретите в Праге или Вене. Будайский замок, Рыболовный бастион, здание венгерского парламента и просто живописные улочки и пейзажи вокруг. Все это, кстати, можно посетить либо полностью бесплатно, либо заплатив скромную входную плату.

3. Краков

Сегодня Краков медленно, но уверенно выходит из тени своего более известного собрата, Варшавы. Его статус очень интересного и ценного для туристов направления, где путешественники могут ощутить очарование европейского города в его наиболее подлинной форме, остается сильным, как никогда.

Заплатив чуть больше 47 долларов в сутки, вы сможете не только остановиться в одном из многих замечательных вариантов размещения по всему польскому городу, но и увидеть достопримечательности мирового уровня, такие как Базилика Святой Марии, Суконная палата, Аушвиц-Биркенау, Королевский замок на Вавеле и Парк Планте.

2. Бухарест

Люди с любовью называют румынскую столицу "Парижем Восточной Европы", но это сравнение не совсем соответствует действительности, ведь оба города имеют свой уникальный шарм. Конечно, привлекательность Парижа и его исторических памятников не вызывает сомнений, однако у Бухареста есть такой уровень тепла, подлинности и доступности, что делает его, по мнению отдельных путешественников, лучше в некоторых контекстах, чем знаменитая столица Франции.

А самое приятное, что здесь вы узнаете – потрясающие достопримечательности, такие как румынский Атенеум, район Липскани и парк Герастрау – не обязательно должны стоить вам целое состояние.

1. София

С ежедневными расходами, даже не достигающими отметки в 40 долларов, и идеальными достопримечательностями, такими как собор Александра Невского, гора Витоша и Национальный дворец культуры, София по праву заслужила свой титул лучшего и самого дешевого города для посещения в Европе этой весной.

Болгария особенно прекрасна в это время года, поскольку температура колеблется между 15°C и 20°C. Разве это не идеальная весенняя погода?

Как писал OBOZ.UA, ежегодно самая большая в мире платформа для путешественников TripAdvisor составляет рейтинг лучших направлений по всему миру, которые стоит посетить туристам. Список формируется благодаря отзывам путешественников за прошлый туристический сезон. Компания смотрит оценки туристов за жилье, рестораны и развлечения в тех или иных точках мира за 12 месяцев, после чего дает рекомендации по путешествиям в новом году. О лидерах рейтинга – читайте в материале.

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