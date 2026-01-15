Какие города лучшие в мире для соло-туристов: топ 5

Соло-путешествия с каждым годом становятся все популярнее, ведь дают возможность лучше узнать себя и мир вокруг. Путешествуя в одиночку, люди чаще выходят из зоны комфорта, знакомятся с новыми культурами и заводят неожиданные знакомства.

Видео дня

Выбор города для такой поездки играет ключевую роль: он должен быть безопасным, интересным и удобным для самостоятельных туристов. Некоторые мегаполисы будто созданы для неспешных прогулок, культурных открытий и спонтанных планов. В таких местах легко чувствовать себя уверенно даже без компании.

Ниже – пятерка городов, которые считают одними из лучших в мире для соло-путешественников от TripAdvisor.

Дублин, Ирландия

Дублин сочетает в себе уютную атмосферу, богатую историю и искреннее гостеприимство местных жителей. Город удобно исследовать пешком, а зеленые парки становятся идеальными местами для отдыха между прогулками.

Здесь легко окунуться в литературное наследие, открывая для себя места, связанные с Йейтсом или Джеймсом Джойсом. В то же время Дублин предлагает множество музеев, магазинов и культурных событий. Самостоятельным туристам здесь просто найти баланс между активным отдыхом и спокойствием.

Берлин, Германия

Берлин привлекает соло-туристов своей свободой, многообразием и глубокой историей. Город поражает контрастами – от суровых памятников прошлого до современного уличного искусства. Здесь можно часами гулять по музеям, открывать альтернативные районы или просто наблюдать за городской жизнью. Берлин известен толерантностью и открытостью, поэтому путешественники наедине чувствуют себя здесь комфортно. А развитый общественный транспорт делает передвижение по городу простым и безопасным.

Лондон, Великобритания

Лондон — это город, где каждый район имеет собственный характер и настроение. Самостоятельное путешествие сюда превращается в бесконечное приключение с музеями, рынками, парками и историческими памятниками. Здесь легко совместить классические туристические маршруты с неожиданными открытиями. Лондон подходит для соло-туристов благодаря своей многогранности: каждый может найти занятие по душе. Кроме того, город хорошо приспособлен для путешественников – от навигации до инфраструктуры.

Сантьяго, Чили

Сантьяго — идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать ритм Южной Америки, не теряя комфорта. Город удивляет сочетанием современных кварталов, исторической архитектуры и активной культурной жизни. Самостоятельные туристы могут часами исследовать художественные пространства, местные рынки и гастрономические локации. Сантьяго считается относительно безопасным и дружественным к путешественникам. А близость гор и океана открывает еще больше возможностей для однодневных поездок.

Эдинбург, Великобритания

Эдинбург очаровывает своей атмосферой, которая будто создана для неспешных соло-прогулок. Старый и Новый город с их архитектурой и узкими улочками занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь легко затеряться среди музеев, галерей и кафе, наслаждаясь тишиной или оживленными фестивалями. Город безопасный, компактный и приветливый к туристам. Для путешественника наедине Эдинбург становится местом, где одиночество ощущается как привилегия, а не как недостаток.

OBOZ.UA писал о лучших направлениях для туристов-одиночек в США.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.