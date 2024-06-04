Как выглядит самая высокая и изолированная деревня в Европе: там живет только один человек – 84-летний мужчина. Фото и видео

На высоте 2345 метров над уровнем моря в горах Грузии расположен поселок Бочорна, в котором проживает только один человек – 84-летний Иракли Хведагуридзе. Мужчина всю свою жизнь провел в горах, но, несмотря на это, является единственным лицензированным врачом в отдаленном регионе Тушети.

Что интересно, Бочорна является самой высокой деревней в Европе. В настоящее время компанию единственному официальному жителю составляет его лошадь Бикола, которая служит одним спутником круглый год. В тревел-репортаже для YouTube-канала Yes Theory Иракли объяснил, что пытается сохранить последние очаги жизни в горах.

На вопрос блогеров относительно мысли покинуть родной поселок, мужчина сказал: "Ты тоже должен думать о благополучии других. Я иду помогать людям, которые болеют. Даже когда я сам болен, я все равно одеваю шляпу и сажусь на того коня".

Однако мужчина не знает, кто в случае его смерти мог бы работать врачом в горах.

Как сообщает туристический путеводитель Грузии, в районе Тушети люди живут только в 10 поселках, хоть и в одиночку. А вот пустыми осталось уже около 40 населенных пунктов. Ранее в горах было распространено овцеводство, которое держало людей рядом с домами, но новые поколения уже отказывались продолжать дело предков и уехали из региона.

"Образ жизни [изменился]. Больше никто не хочет работать в селах. Если так будет продолжаться, то и зимнего туризма больше не будет", – объяснил Хведагуридзе проблему упадка горных сел.

Недалеко от дома 84-летнего мужчины расположена каменная церковь, созданная еще в 1800-х годах. Он регулярно там молится и единственный, кто посещает здание.

Ранее OBOZ.UA писал, какие аквапарки считают лучшими в мире. Идеальное решение, когда нет желания уезжать к морю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!