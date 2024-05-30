Топ-12 лучших аквапарков мира: понравится как детям, так и взрослым

В отпуске всегда хочется нестандартно провести время. Такую возможность дают водные аттракционы. Где совместить активный и веселый отдых – рассказываем ниже.

Volcano Bay (США)

Имеет тропическую тематику. Расположен на 60-метровой высоте и может похвастаться 17 аттракционами. Часть из них принадлежит к гостинично-развлекательному комплексу. Если вы давно мечтали побывать в атмосфере джунглей – это место для вас.

Aquaventure (ОАЭ)

Появился на свет в 2008 году. При создании этой локации основатели вдохновлялись мифической и загадочной Атлантидой. Здесь сделали аквариум с лагуной акул и волновую машину для серфинга. Остановится можно в одном из трех отелей.

Имейте в виду, что на большинство горок допускаются дети ростом не ниже 120 сантиметров. Но и малыши найдут здесь занятия по душе. Для них обустроили огромную игровую зону. Она состоит из лабиринтов, тоннелей и паутинки.

Хотите позагорать? Здесь создали песчаный пляж, длиной 1 километр.

Карибский залив (Южная Корея)

Здесь находятся крытые и открытые бассейны, а также горячие термальные источники. Тем, кто не умеет плавать, выдают специальные жилеты. Обязательно приезжайте сюда, чтобы увидеть чудо-горку. С нее съезжают вверх, а не наоборот.

Мир океана (Южная Корея)

Аквапарк открыт только летом. Оформлен в египетском стиле и напоминает оазис в пустыне. Для любителей фильмов о сфинксах, верблюдах и пирамидах это место станет находкой.

Акватика (США)

Сюда следуют за комфортным отдыхом, ведь вдоль берега здесь обустроено множество лаунж-зон. Комплекс может похвастаться развитой инфраструктурой. Здесь работает платная стоянка, круглосуточные банкоматы, аптека, комнаты кормления и ухода за младенцем.

Termas Dos Laranjais (Бразилия)

На территории водного центра растет большое количество пальм. Но сам курорт известен термальными водами. Работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Поэтому следует рассчитать свое время.

Blizzard Beach (США)

Аквапарк был оформлен в стиле заснеженного горнолыжного курорта. Все акватории подогревают, за исключением ледяной пещеры. Кстати, здесь спроектирована одна из самых высоких горок в мире, высотой 37 метров.

Chimelog (Китай)

Самый посещаемый аквапарк на планете. Недавно здесь появилась воронка Торнадо 60. Аттракцион бьет все мировые рекорды. Чтобы спуститься с него, придется выстоять огромную очередь.

Кстати, если планируете посетить это место, покупайте билеты заранее.

Siam Park (Испания)

Водный центр находится на острове Тенерифе и посвящен тайской тематике. В 2008 году он был признан лучшим в мире. Любите экстрим? Для вас разработали искусственную 3-метровую волну.

Среди развлечений:

Змея джунглей — четыре перекрученые горки. На них развивается большая скорость. Дракон – самая высокая статуя в мире. Затерянный город – территория для детей. Вулкан – лазерное шоу. На нем гостям показывают момент извержения скамьи.

Tropical Island (Германия)

Построен в 60 километрах от Берлина. Кстати, раньше здесь располагался ангар для дирижаблей. Локация находится в полностью закрытом помещении. Ее особенность – тропический лес, насчитывающий почти 50 тысяч растений. А еще здесь можно прокатиться на воздушном шаре.

Waterbom (Индонезия)

Самый популярный в Азии. Больше всего гостей привлекает плавающий коктейль-бар. А еще самые крутые спуски – Climax и Smashdown 2.0 с вертикальным склоном.

Aqualagon (Франция)

Часть экокурорта Villages Nature Paris. Аттракция отапливается геотермальной энергией, где вода очищается естественным путем.

Нагрев лагуны до 30°C происходит круглый год. Здесь обустроили стены для скалолазания, искусственные реки, гейзеры и спа-центр.

Что следует знать, перед посещением аквапарка:

Возьмите необходимые вещи: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, очки, головной убор, тапочки и питьевую воду. Приезжайте рано, это поможет избежать очередей и массовых скоплений. Спланируйте свой день. Узнайте заранее, какие здесь предлагают развлечения. Ведь обычно успеть побывать на всех горках практически невозможно. Ознакомьтесь с правилами комплекса. Новые знания помогут избежать неожиданных травм. Учитывайте часы работы и отзывы других туристов.

Отдых – не роскошь, а необходимость. Поэтому бронируйте билеты и готовьтесь к открытию летнего сезона.

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