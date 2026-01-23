Как побывать в Европе в двух странах за час: лучшие маршруты

Европа – это континент, где границы часто проходят незаметно, а расстояние между крупными городами иногда меньше, чем между районами одного мегаполиса. Благодаря развитой сети скоростных поездов, мостам и паромам путешественники могут за считанные минуты оказаться в другом государстве.

Видео дня

Такая близость позволяет легко совмещать две страны в одной поездке – без долгих перелетов, сложных пересадок и больших затрат. Многие популярные туристические локации расположены настолько близко к границе, что однодневная вылазка в соседнюю страну становится не просто возможной, но и очень комфортной.

Ниже – самые интересные и быстрые маршруты от Travel Off Path, которые позволяют реально побывать в двух странах менее чем за час.

Ницца (Франция) – Вентимилья (Италия)

Время в пути 50 минут

Ницца – жемчужина Лазурного берега с ее пастельным Старым городом, Английской набережной и свежими морепродуктами. Но всего за 50 минут поездом TER вы оказываетесь в настоящей Италии – в Вентимилье. Это аутентичный приграничный городок с широкими бульварами XIX века в Нижнем городе и средневековыми улочками в Верхнем. Здесь значительно меньше туристов, чем в Сан-Ремо или Генуе, зато есть замечательная смотровая площадка Бельведере Резентелло и романский собор Санта-Мария-Ассунта с редким встроенным баптистерием. Билет в одну сторону стоит около 7 € (354 грн), поезда ходят каждые 30-60 минут.

Вена (Австрия) – Братислава (Словакия)

Время в пути 55 минут

Вена очаровывает имперским величием, кафе, шницелями и рынком Нашмаркт. Но уже через 55 минут поездом вы попадаете в Братиславу – компактную, уютную столицу Словакии на берегу Дуная. Старый город с лабиринтом узких улочек, белым замком на холме и очень демократичными ценами создает идеальный контраст с пафосной Веной. Билет 15-20 € (760-1000 грн) в одну сторону, поезда отправляются каждые 30-60 минут.

Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)

Время в пути 35 минут

Копенгаген – это хюгге, цветные дома Нюхавн, сады Тиволи и район Христиания. А через 35 минут по культовому мосту Эресунн (мост + тоннель) вы уже в Мальме – третьем по величине городе Швеции. Здесь вас ждут кирпичный замок XVI века, уютная площадь Лилла-Торг и классическая шведская "фика". Билет 12-20 € (600-1010 грн) в одну сторону, поезда ходят каждые 10-20 минут.

Париж (Франция) – Брюссель (Бельгия) Брюссель (Бельгия)

Время в пути 1 час 22 минуты

Париж – вечный город любви, Эйфелева башня, круассаны и Сена. Но уже через час 22 минуты на поезде TGV или Thalys вы оказываетесь в Брюсселе – столице Бельгии и Европы. Здесь вас встретят Гран-Плас (одна из самых красивых площадей мира), знаменитый Манекен Пис, бельгийские вафли, шоколад Godiva и огромный выбор сортов пива. Это один из самых комфортных и быстрых маршрутов между двумя крупными столицами.

Билет в одну сторону от 29 (дешевле всего при раннем бронировании) до 80 € (1500-4050 грн), поезда ходят каждые 30-60 минут.

Хельсинки (Финляндия) – Таллинн (Эстония)

Время в пути 2 часа (скоростной паром)

Хельсинки — уютная скандинавская столица с дизайном, саунами, рынком Кауппатори и архитектурой в стиле модерн. А через 2 часа скоростным паромом (Viking Line, Tallink Silja, Eckerö Line, Linda Line) вы уже в Таллинне – сказочном средневековом городе с лучше всего сохранившимся Старым городом во всей Европе. Здесь вас ждут узкие мощеные улочки, Вирусские ворота, церковь Александра Невского, панорамы с холма Тоомпеа и эстонская кухня с локальными рыбными блюдами.

Билет на скоростной паром от 15 до 35 € (760-1800 грн) в одну сторону, рейсы несколько раз в день.

Мюнхен (Германия) – Зальцбург (Австрия)

Время в пути около 1,5 часа

Мюнхен – столица Баварии с Октоберфестом, Мариенплац, пивными садами и баварской кухней. Но всего за 1 час 30 минут поездом Meridian или Westbahn вы оказываетесь в Зальцбурге – городе рождения Моцарта, уютном барочном центре и локации съемок легендарного мюзикла "Звуки музыки". Прогулка по крепости Гоензальцбург, улочкам Гетрайдегассе и садам Мирбель — идеальный однодневный контраст баварскому пиву и австрийской классике.

Билет в одну сторону от 19 € (960 грн) при раннем бронировании, поезда ходят каждый час.

Страсбург (Франция) – Фрайбург-им-Брайсгау (Германия)

Время в пути чуть больше 1 часа

Страсбург с фахверковыми домами, собором Нотр-Дам и знаменитым Рождественским рынком. А за чуть больше часа поездом (или трамваем через границу + поезд) вы в Фрайбурге-им-Брайсгау – одном из самых солнечных и зеленых городов Германии. Здесь вас ждут мощеные улочки с каналами (Bächle), величественный готический собор Мюнстера и живописная гора Шауинсланд. Это идеальный пример немецко-французского пограничного шарма.

Билет в одну сторону 10-30 € (500-1500 грн) в зависимости от оператора (DB, SNCF, FlixBus), поезда ходят часто.

OBOZ.UA писал о том, где лучше отдыхать на Кипре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.