Как можно дальше от мегаполисов: путешествие по живописным селам мира

Почему-то у многих людей села ассоциируются с чем-то запущенным, совсем не стоящим внимания. Но на самом деле все совсем по-другому. В Украине есть множество небольших населенных пунктов, где стоит побывать. А в Европе – тем более. Если вы не сторонник суеты и большого скопления туристов, отправляйтесь в крошечные европейские локации. Куда именно – читайте ниже.

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Венген, Швейцария

Это идеальное место для горнолыжных каникул. Европейцы обожают приезжать сюда, ведь здесь обустроено множество трасс разной сложности. Есть синие, зеленые и красные маршруты. Так что здесь будет комфортно как профессионалам, так и начинающим.

А еще здесь не так шумно и многолюдно, хотя ценителей активного досуга хватает. Летом туристы ходят в походы, зимой покоряют спуски. Поэтому только в низкий сезон жители города могут отдохнуть от гостей. В этот период они активно готовятся к новому наплыву иностранцев. Это уже стало способом их жизни и, конечно, основным доходом.

Поселок очень живописный. Когда смотришь на него сверху, кажется, будто любуешься рождественской открыткой. Только представьте себе: вокруг мощные Альпы, а где-то внизу разбросаны деревянные домики, припорошенные снегом. Красота и только.

А еще здесь очень чистый горный воздух. Местные не пользуются автомобилями, да и туристам запрещают. Поэтому добраться сюда – задача не из легких. Вы должны доехать до Лаутербруннена, а затем арендовать электротранспорт или пройтись пешком. Но не беспокойтесь, локации находятся недалеко друг от друга. Поэтому путь будет не таким трудным, как может показаться на первый взгляд.

Бибури, Великобритания

Среди других английских сел это одна из самых посещаемых. И этому есть логическое объяснение. Жители городка до сих пор не признают обожженного кирпича. Все свои дома они возводят из местного ракушечника в сочетании с оолитом и яичным камнем. Даже если нужна реконструкция, в ход идут те же материалы. Старые заменяют новыми – вот и вся перестройка. В первую очередь туристов привлекают именно эти постройки. Ради них путешественники одолевают сотни тысяч километров. И, поверьте нам на слово, делают это не зря.

Бибури – настоящий рай для художников и поэтов. В этом месте они вдохновляются и обретают музу. И, конечно, пишут новые шедевры. К примеру, Уильям Моррис почти поселился здесь. Столь часто он заезжал сюда в гости.

Как и в предыдущем поселке, здесь не курсирует общественный транспорт. Местные делают все, чтобы уберечь первозданную красоту природы.

Савоко, Италия

Если вы фанат фильма "Крестный отец", то вам стоит посетить это колоритное сицилийское поселение. Это можно сделать самостоятельно или же в компании единомышленников вместе с гидом. Здесь всегда проводят всевозможные экскурсии. Коренные жители шутят, что их родной городок превратился в настоящий музей под открытым небом. Ведь у локаций, где проходили съемки, постоянно толпятся туристы. Особенно возле церкви Святой Лючии и бара Вителли.

Вы будете удивлены, но, кроме знаменитых достопримечательностей, здесь есть еще множество других аттракций, которые стоит увидеть. Посетите монастырь Капуцинов и непременно отправьтесь к руинам крепости ди Пентефур.

Эзе, Франция

Вы не поверите, но туристы мгновенно забывают Ниццу и Монако, когда попадают сюда впервые. Обычно едут на день, чтобы отдохнуть от шума популярных мегаполисов, а остаются как минимум на уикенд.

Вы только представьте: на скалистых холмах, тянущихся к небу, прижимаются друг к другу красивые домики с красными крышами. Сооружения, будто крепко приклеены к земле и свисают с разной высоты. Эта картина моментально запечатлевается в памяти и остается там навсегда.

Но как говорят: не пейзажами едиными. Поселок имеет множество старинных достопримечательностей, которые стоит посетить. Чаще всего гости городка ездят к руинам Средневекового замка, уничтоженного по приказу Людовика XIV. Монарх очень опасался, что этот стратегический объект захватят испанцы. Поэтому решил действовать стремительно и стереть его с лица земли. От прекрасной твердыни остались только стены, но они, без преувеличения, прекрасны.

А еще туристы любят ходить по тропе Ницше, простирающейся от края поселения и до моря. Дорожка окружена разными породами хвойных деревьев. Прогуливаясь здесь, философ вдохновился и написал свою знаменитую книгу "Как говорил Заратустра".

Если вы устали от шумных мегаполисов, стоит присмотреться к этим живописным европейским селам. Здесь вы отдохнете от городской суеты, перезагрузите ум и просто насладитесь своим отпуском.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых селах Украины.

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