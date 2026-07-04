Как избежать мошенников при бронировании отпуска: советы

С ростом туризма стремительно стало расти количество мошеннических схем при бронировании и попыток обмануть доверчивого путешественника. Так, этим летом довольно высока вероятность наткнуться на предложения аренды поддельного жилья.

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Как пишет The Guardian, исследования показывают, что целая треть туристов заметила стремительный рост количества потенциальных мошенничеств в сфере туризма в социальных сетях. А это означает, что каждому не лишне будет знать, как защитить себя от злоумышленников.

Эксперты по защите прав потребителей настойчиво призывают туристов при выборе жилья проводить обратный поиск по изображениям. Возьмите фото квартиры, которую вам предлагают, и загрузите его в поиск, а затем не ленитесь пролистать и изучить хотя бы несколько страниц результатов. Также проверяйте расположение предложения на онлайн-картах, чтобы убедиться, что объект реальный.

Еще один риск, присущий этому сезону, — спешка, с которой туристы бронируют отдых. Многие откладывали планирование отпуска на последний момент из-за неопределенности вокруг последствий войны в Иране. А это повышает риск стать жертвой интернет- или телефонных мошенников.

Некоторые из тех, кто столкнулся с отменами и задержками рейсов в самом начале войны в Иране, уже успели пострадать от рук мошенников. Помимо подставного жилья или несуществующих авиабилетов, людям могут предлагать вымышленные экскурсии. Схема проста: мошенники копируют фотографии с легальных сайтов и чаще всего требуют оплату прямым банковским переводом.

Джордж Ралчев, руководитель отдела рисков платежного сервиса emerchantpay (который и выступил заказчиком этого исследования), отметил, что аферисты в соцсетях целенаправленно охотятся за отдыхающими, "пытаясь нажиться на пике туристического сезона".

Согласно майскому опросу компании Opinium, в котором приняли участие 2 000 жителей Великобритании, 70 % респондентов признались, что с настороженностью относятся к рекламным письмам об отдыхе из-за страха столкнуться с мошенничеством.

Две пятых опрошенных туристов заявили, что во время отпуска меняют свое поведение именно из-за опасений относительно финансовой безопасности. Половина респондентов теперь предпочитает бронировать туры через онлайн-агентства или традиционные турагентства, если те четко объясняют, как защищают своих клиентов от мошенничества.

Одна из пострадавших, потерявшая 6 500 фунтов стерлингов при попытке забронировать виллу в Греции, ранее рассказывала изданию Guardian, что буквально умоляла свой банк остановить перевод денег, но сотрудники лишь развели руками, заявив, что ничем не могут помочь.

Чтобы не попасться на удочку, в emerchantpay советуют тщательно проверять, существует ли вообще выбранное место, искать независимые отзывы. Также важно внимательно проверять ссылки на сайты.

Лиза Уэбб, эксперт по потребительскому праву правозащитной группы Which?, назвала рост числа мошенничеств в сфере туризма "к сожалению, вполне ожидаемым". Она добавила, что это совпадает с собственными исследованиями их организации, которые доказывают: социальные сети не принимают никаких существенных мер, чтобы остановить поток мошенничества на своих платформах.

"Эта ноша не должна ложиться на плечи потребителей, но есть способы, которые помогут вам выявить фейковые объявления об отдыхе — например, использование обратного поиска изображений, чтобы обнаружить украденные фото, или проверка местоположения объекта на онлайн-карте-карте, чтобы убедиться, что он существует в реальности", — пояснила Уэбб. Она посоветовала путешественникам бронировать все через проверенные каналы и избегать оплаты банковскими переводами за услуги, найденные через рекламу в соцсетях.

Согласно отдельному исследованию Which?, проведенному летом 2024 и весной 2025 года на основе отзывов на Booking.com, сотни людей жаловались на то, что заплатили за жилье, которого на самом деле не существовало. Представители Booking.com тогда дали развернутый ответ, заверив, что кибербезопасность является их главным приоритетом. Кроме того, в 2024 году под прицел мошенников попали и клиенты платформы Expedia.

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