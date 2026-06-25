Аэропорты работают круглосуточно: в какой стране чаще всего задерживают рейсы

Туристов, планирующих этим летом отдых в Греции, предупреждают о повышенном риске задержек рейсов. Согласно новому анализу данных об авиаперевозках, именно греческие направления оказались одними из самых проблемных в Европе по доле рейсов, задерживавшихся более чем на час.

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Исследование провела платформа AirAdvisor, которая проанализировала международные данные о нарушениях авиасообщения. В расчет брались рейсы, выполнявшиеся в летний сезон – с июня по сентябрь 2025 года. Особое внимание уделялось тем случаям, когда вылет задерживался на 60 минут или дольше.

Где чаще всего задерживают рейсы

Хотя первое место среди отдельных аэропортов занял итальянский Милан-Бергамо, в целом именно Грецию назвали страной с наибольшим риском задержек. Целых семь популярных греческих направлений вошли в двадцатку европейских аэропортов с самыми длительными задержками.

Среди них – Кефалония, Корфу, Закинф, Ханья, Кос, Родос и Миконос. Это курорты, которые летом принимают огромное количество туристов, в частности из Великобритании и других стран Европы.

Худший показатель среди греческих направлений зафиксирован на Кефалонии. Там 11,79% рейсов в британские аэропорты задерживались более чем на час.

Почему рейсы так часто задерживаются

Греция с большим отрывом стала страной, наиболее подверженной сбоям, для британских авиапассажиров. Причина не только в большой популярности направления, но и в размерах местных аэропортов.

Многие греческие островные аэропорты значительно меньше крупных транспортных хабов в мегаполисах. В летний сезон они часто работают почти на пределе возможностей. Из-за этого любой серьезный сбой быстро вызывает цепную реакцию.

Если в аэропорту накапливаются задержки, последующие рейсы также начинают сдвигаться. Именно такой "эффект домино" особенно заметен в часы пик и в самые жаркие месяцы туристического сезона.

Какие аэропорты Европы имеют наибольшее количество задержек

По доле рейсов, задержанных более чем на 60 минут, рейтинг возглавил аэропорт Милан-Бергамо в Италии. Там таких рейсов было 11,96%. На втором месте оказался аэропорт Ницца – Лазурный Берег во Франции с показателем 11,92%.

Третье место заняла греческая Кефалония – 11,79%. Далее в списке – Пиза в Италии, Корфу в Греции, Пальма-де-Майорка в Испании и другие популярные летние направления.

В двадцатку также вошли Закинф, Ханья, Кос, Родос и Миконос. Это подтверждает, что именно греческие острова остаются одними из самых перегруженных туристических направлений в летний сезон.

Где задержки рейсов происходят чаще всего

Рейтинг европейских аэропортов по доле рейсов, задержанных более чем на час:

Милан-Бергамо, Италия – 11,96% Ницца – Лазурный Берег, Франция – 11,92% Кефалония, Греция – 11,79% Пиза, Италия – 10,58% Корфу, Греция – 9,54% Пальма-де-Майорка, Испания – 9,33% Реус, Испания – 9,13% Понта-Делгада, Португалия – 9,08% Ольбия, Сардиния – 8,71% Задар, Хорватия – 8,65% Закинф, Греция – 8,48% Неаполь, Италия – 8,40% Ханья, Греция – 8,33% Пафос, Кипр – 7,87% Кос, Греция – 7,72% Родос, Греция – 7,68% Ибица, Испания – 7,48% Аликанте, Испания – 7,27% Миконос, Греция – 6,95% Порту, Португалия – 6,88%

Путешественникам рекомендуется внимательно следить за статусом рейса и сохранять все документы, связанные с поездкой. Если рейс задержали более чем на три часа или отменили, пассажиры могут иметь право на компенсацию.

Размер выплаты зависит от продолжительности задержки и расстояния рейса. Именно поэтому туристам стоит заранее ознакомиться с правилами авиакомпании и условиями компенсации, особенно если они летят по популярным летним направлениям с перегруженными аэропортами.

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