Летний уикенд в Черновцах. Как интересно путешествовать, выбирая нестандартные локации

"Лучшие вещи не те, которые попадаются на протоптанном маршруте, а те, которые возникают из неизвестных троп" – Тим Феррис.

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Пока все смотрят в сторону моря и пляжей, мы решили исследовать, как хорошо отдохнуть в Черновцах, сохраняя летнее настроение, набираясь новых впечатлений и наслаждаясь развлечениями. Не важно, семьей, вдвоем или в одиночку, попробуйте составить свой уикенд относительно погоды и предпочтений. И не беспокойтесь, мы не оставим вас без возможности искупаться и освежиться.

Несколько советов перед отпуском, от опытных путешественников:

Не планируйте на день приезда много впечатлений и локаций, особенно путешествуя с детьми; Покормите детей до прогулки, или в начале) Прокладывайте маршруты к желаемым локациям с максимальной экономией времени и сил; Расписание и стоимость билетов музеев стоит узнавать заранее; Стоит продумать бюджет максимально точно, что увеличение суммы не испортило настроение во время отдыха.

"Маленький Париж"

"Жемчужина Буковины", или "Маленький Париж" – так прозвали туристы самую маленькую область Украины, наполненную историей, на каждом повороте, и современными возможностями. Путешествуя поездом, начало вашего отдыха будет отмечено железнодорожным вокзалом Черновцов, построенном в стиле модерн. В толпе и суете легко не заметить интересный и мифический фронтон здания. Не удивляйтесь полуобнаженной женщине на фронтоне, это символ древнегреческой богини Ириды, которая приветствует и прощается с гостями города. Ангелы дополняют гостеприимство и замысел. Вокзал расположен в центре города, поэтому отсюда удобно начать путешествие.

Закинуть вещи в отель и отправиться на прогулку стоит по таким направлениям, обязательным для просмотра :

Улица Ольги Кобылянской . Здесь можно сделать первые инстграмные фото, познакомиться с местной кухней и посетить краеведческий музей.

. Здесь можно сделать первые инстграмные фото, познакомиться с местной кухней и посетить краеведческий музей. Драматический театр им. О. Кобылянской . Образец архитектуры австро–венгерской империи, который позволит феерично завершить вечернюю прогулку, выбрав один из спектаклей или культурных мероприятий.

. Образец архитектуры австро–венгерской империи, который позволит феерично завершить вечернюю прогулку, выбрав один из спектаклей или культурных мероприятий. Турецкая площадь. Для тех, кто не очень внимателен, это место покажется просто "симпатичным". Но для ценителей истории и интересностей, здесь расположились: турецкий колодец с первым искусственным источником в городе, цветочные часы, кованый велосипед и сам турецкий мост, который служит частой декорацией для свадебных фото.

Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича . Место обязательное для посещения, тем, кто хочет познакомиться с самой популярной аттракцией Черновцов и представить себя учеником "Хогварца". Возьмите кофе или лимонада и прогуляйтесь, поднимая голову вверх, чтобы охватить красоту.

. Место обязательное для посещения, тем, кто хочет познакомиться с самой популярной аттракцией Черновцов и представить себя учеником "Хогварца". Возьмите кофе или лимонада и прогуляйтесь, поднимая голову вверх, чтобы охватить красоту. Еврейское кладбище. Немного странно для экскурсий, но его мавзолеи и надгробия хранят большую историю и интересные "рассказы" о традициях. Церемониальный зал поразит тех, кто хоть немного разбирается в архитектуре и дизайне.

Где бы вы ни гуляли, спланируйте свое время так, чтобы до 12.00 оказаться возле Ратуши и послушать трубача, который исполняет песни "Маричка" и "Червона рута", на все четыре стороны света.

Вечер субботы станет театрализованным, не только благодаря главному театру, но и традиции, которая происходит издавна. С наступлением сумерек на ул. Ольги Кобылянской зажигают главный фонарь города. Это действо стоит театральных подмостков.

Для того, чтобы совместить в одной прогулке интересное для взрослых и детей, посетите парк Реформации ("Октябрьский"). Здесь сочетаются природная красота, архитектурные фантазии и детские аттракционы, что позволяет планировать прогулку, минимум, на несколько часов. Летом работает прокат катамаранов и водные аттракционы, веревочный парк и мини зоопарк.

Ну и конечно, какое лето без мороженого, айс–лате и лимонадов. Обязательно закладывайте бюджет, чтобы попробовать новое, вкусное и красивое, надеемся это будет три в одном.

Купальный сезон в Черновцах

Обязательно возьмите купальники на уикенд в Черновцах. При хорошей погоде вы можете воспользоваться несколькими вариантами: бассейне комплексы и пляжи. К сожалению, официально пляжи Черновицкой области закрыты для купания, однако, спасатели проверили несколько локаций, которые признаны "относительно безопасными", в том числе и Городской пляж Черновцов.

Добавить комфорта и безопасности можно, воспользовавшись бассейными комплексами Черновцов и пригорода:

"Орлиное гнездо" – гора Цецино, г. Черновцы. Бассейны с подогревом, шезлонги, возможность проживания и ресторан с баром на территории. Средняя стоимость: взрослые – 400 грн, дети – 250 грн. Получите скидку в 50%, посетив заведение после 17.00.

– гора Цецино, г. Черновцы. Бассейны с подогревом, шезлонги, возможность проживания и ресторан с баром на территории. Средняя стоимость: взрослые – 400 грн, дети – 250 грн. Получите скидку в 50%, посетив заведение после 17.00. Бассейн на территории "Машзавода" . Средняя стоимость: взрослые 250 грн, дети – 200 грн.

. Средняя стоимость: взрослые 250 грн, дети – 200 грн. "Family Park BBQ" – ул. Асаки, г. Черновцы. Большой бассейн, зона беседок, бунгало и шезлонгов, возможность барбекю отдыха и бар. Входной билет в среднем: целый день – 500 грн, после 17.00 – 250 грн.

– ул. Асаки, г. Черновцы. Большой бассейн, зона беседок, бунгало и шезлонгов, возможность барбекю отдыха и бар. Входной билет в среднем: целый день – 500 грн, после 17.00 – 250 грн. Туристическо-развлекательный комплекс "Аква-Плюс" – с. Каменка, Черновицкая обл. Бассейн, озеро и много развлечений для детей и взрослых. Взрослые – 500 грн, дети – 250. Скидка 50 %, после 17.00.

Летний уикенд в Черновцах оставит приятный привкус очарования, колорита и наслаждения надолго в ваших воспоминаниях. Читайте также: лучшие отели с бассейнами в Карпатах и, как можно отправиться в лагерь всей семьей уже этим летом.