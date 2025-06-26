Летний уикенд в Черновцах. Как интересно путешествовать, выбирая нестандартные локации
"Лучшие вещи не те, которые попадаются на протоптанном маршруте, а те, которые возникают из неизвестных троп" – Тим Феррис.
Пока все смотрят в сторону моря и пляжей, мы решили исследовать, как хорошо отдохнуть в Черновцах, сохраняя летнее настроение, набираясь новых впечатлений и наслаждаясь развлечениями. Не важно, семьей, вдвоем или в одиночку, попробуйте составить свой уикенд относительно погоды и предпочтений. И не беспокойтесь, мы не оставим вас без возможности искупаться и освежиться.
Несколько советов перед отпуском, от опытных путешественников:
- Не планируйте на день приезда много впечатлений и локаций, особенно путешествуя с детьми;
- Покормите детей до прогулки, или в начале)
- Прокладывайте маршруты к желаемым локациям с максимальной экономией времени и сил;
- Расписание и стоимость билетов музеев стоит узнавать заранее;
- Стоит продумать бюджет максимально точно, что увеличение суммы не испортило настроение во время отдыха.
"Маленький Париж"
"Жемчужина Буковины", или "Маленький Париж" – так прозвали туристы самую маленькую область Украины, наполненную историей, на каждом повороте, и современными возможностями. Путешествуя поездом, начало вашего отдыха будет отмечено железнодорожным вокзалом Черновцов, построенном в стиле модерн. В толпе и суете легко не заметить интересный и мифический фронтон здания. Не удивляйтесь полуобнаженной женщине на фронтоне, это символ древнегреческой богини Ириды, которая приветствует и прощается с гостями города. Ангелы дополняют гостеприимство и замысел. Вокзал расположен в центре города, поэтому отсюда удобно начать путешествие.
Закинуть вещи в отель и отправиться на прогулку стоит по таким направлениям, обязательным для просмотра:
- Улица Ольги Кобылянской. Здесь можно сделать первые инстграмные фото, познакомиться с местной кухней и посетить краеведческий музей.
- Драматический театр им. О. Кобылянской. Образец архитектуры австро–венгерской империи, который позволит феерично завершить вечернюю прогулку, выбрав один из спектаклей или культурных мероприятий.
- Турецкая площадь. Для тех, кто не очень внимателен, это место покажется просто "симпатичным". Но для ценителей истории и интересностей, здесь расположились: турецкий колодец с первым искусственным источником в городе, цветочные часы, кованый велосипед и сам турецкий мост, который служит частой декорацией для свадебных фото.
- Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича. Место обязательное для посещения, тем, кто хочет познакомиться с самой популярной аттракцией Черновцов и представить себя учеником "Хогварца". Возьмите кофе или лимонада и прогуляйтесь, поднимая голову вверх, чтобы охватить красоту.
- Еврейское кладбище. Немного странно для экскурсий, но его мавзолеи и надгробия хранят большую историю и интересные "рассказы" о традициях. Церемониальный зал поразит тех, кто хоть немного разбирается в архитектуре и дизайне.
Где бы вы ни гуляли, спланируйте свое время так, чтобы до 12.00 оказаться возле Ратуши и послушать трубача, который исполняет песни "Маричка" и "Червона рута", на все четыре стороны света.
Вечер субботы станет театрализованным, не только благодаря главному театру, но и традиции, которая происходит издавна. С наступлением сумерек на ул. Ольги Кобылянской зажигают главный фонарь города. Это действо стоит театральных подмостков.
Для того, чтобы совместить в одной прогулке интересное для взрослых и детей, посетите парк Реформации ("Октябрьский"). Здесь сочетаются природная красота, архитектурные фантазии и детские аттракционы, что позволяет планировать прогулку, минимум, на несколько часов. Летом работает прокат катамаранов и водные аттракционы, веревочный парк и мини зоопарк.
Ну и конечно, какое лето без мороженого, айс–лате и лимонадов. Обязательно закладывайте бюджет, чтобы попробовать новое, вкусное и красивое, надеемся это будет три в одном.
Купальный сезон в Черновцах
Обязательно возьмите купальники на уикенд в Черновцах. При хорошей погоде вы можете воспользоваться несколькими вариантами: бассейне комплексы и пляжи. К сожалению, официально пляжи Черновицкой области закрыты для купания, однако, спасатели проверили несколько локаций, которые признаны "относительно безопасными", в том числе и Городской пляж Черновцов.
Добавить комфорта и безопасности можно, воспользовавшись бассейными комплексами Черновцов и пригорода:
- "Орлиное гнездо" – гора Цецино, г. Черновцы. Бассейны с подогревом, шезлонги, возможность проживания и ресторан с баром на территории. Средняя стоимость: взрослые – 400 грн, дети – 250 грн. Получите скидку в 50%, посетив заведение после 17.00.
- Бассейн на территории "Машзавода". Средняя стоимость: взрослые 250 грн, дети – 200 грн.
- "Family Park BBQ" – ул. Асаки, г. Черновцы. Большой бассейн, зона беседок, бунгало и шезлонгов, возможность барбекю отдыха и бар. Входной билет в среднем: целый день – 500 грн, после 17.00 – 250 грн.
- Туристическо-развлекательный комплекс "Аква-Плюс" – с. Каменка, Черновицкая обл. Бассейн, озеро и много развлечений для детей и взрослых. Взрослые – 500 грн, дети – 250. Скидка 50 %, после 17.00.
Летний уикенд в Черновцах оставит приятный привкус очарования, колорита и наслаждения надолго в ваших воспоминаниях. Читайте также: лучшие отели с бассейнами в Карпатах и, как можно отправиться в лагерь всей семьей уже этим летом.