Самые крутые "водные" отели в Карпатах. Бассейны, джакузи и спа для жаркого уикенда, или летнего отпуска

Лето не спешит набирать обороты в Украине, однако, июль обещает быть по–настоящему жарким. Лучшие отели в Карпатах с бассейнами и другими водными релакс–услугами сделают уикенд или отпуск достойным отдыха на море. Из дополнительных полюсов: купание, загар и прохладительные напитки без очередей, затраты времени на поиск впечатлений и ранних подъемов, чтобы занять "место под солнцем". Сколько стоят отели с бассейнами в Карпатах и, что войдет в стоимость номера рассказываем далее.

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Radisson Blu Resort Bukovel

Этот отдых на 5 звезд предлагает туристам лучший сервис и разнообразие услуг, не покидая пределов курорта. Элегантные современные номера оснащены большими кроватями, джакузи, мягкими диванами, телевизорами, кондиционерами и мини барами, а главное, большими окнами и просторными террасами, которые все время транслируют живописные пейзажи Карпат и позволяют дышать чистым горным воздухом. В отеле и на территории есть возможность окунуться в три бассейна, воспользоваться лечебными джакузи и испытать ромашковый хамам. Гости отмечают особый подход к безопасности бассейнов, что способствует отдыху с детьми. На территории работают детский клуб и анимационные программы.

Вы можете воспользоваться услугами двух ресторанов и бара, завтрак, по желанию, войдет в оплату номера. Отель расположен возле подъемника, что позволяет гостям совершать экскурсионные прогулки над землей, хоть каждый день. Radisson Blu Resort может организовать дополнительные экскурсии и впечатления, самые популярные в Карпатах. Цены на июль начинаются от 123 € за двухместный номер (согласно официальному сайту). Раннее бронирование в отеле позволяет сэкономить до 25%.

Molfar Resort Hotel & SPA Карпаты

Отдых с включенным в стоимость номера спа будет приятным, лечебным и релаксирующим. Спа–отель расположен в городе Шаян, посреди зеленых волнистых холмов и интересных аттракций рядом. Ирландские и английские завтраки уже включены в оплату номера, как и пользование тремя бассейнами на территории.

Номера оснащены всем необходимым, включая холодильники, косметические наборы и кофеварки. В двухместных номерах есть большие двуспальные кровати и просторные ванные комнаты. Вы можете остановиться в номерах, или деревянных коттеджах.

Спа–отель имеет небольшие водные горки, которые нравятся и детям, и взрослым, а также бассейн для самых маленьких. Отель "Мольфар" устраивает вечеринки, анимационные программы, мастер–классы и экскурсии для своих гостей. Стоимость двухместных номеров начинается от 100 €.

Apartel Skhidnytsya

Отдохнуть с размахом и простором этим летом можно в Сходнице. Апарт–отель предлагает отдых на 5 звезд, с возможностью купания в бассейнах, занятий в фитнес–центре и посещением оздоровительных спа–процедур. Современность, комфорт и возможности станут девизом на каждый день пребывания в отеле. Территория подстроена для детей, чтобы семейный отдых был одинаково интересен всем. Панорамные бассейны имеют очень большие размеры для комфорта гостей, а терраса одного из ресторанов транслирует инстаграмные пейзажи Карпат.

Широкий ассортимент спа–процедур, целебных ритуалов и лучших омолаживающих программ станут фундаментом вашего восстановления, оздоровления и отдыха на 100%. Отель работает по принципу "платишь один раз" и максимально включает развлечения в отдых. Доступ к спа, минеральному бювету, детскому игровому залу, бассейнам, шведскому столу и другим локациям наполнят ваш отдых приятными впечатлениями. Стоимость стандартного двухместного номера начинается от 180 €.

Если вы ищете альтернативу морскому отдыху отправляйтесь в горы, в лучшие отели с бассейнами и спа в Карпатах.

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