Имеет один из самых красивых соборов в Европе: туристам посоветовали тихий город во Франции

Франция ассоциируется у многих путешественников с Парижем, Ниццей или Марселем. Эти города ежегодно привлекают миллионы туристов, но вместе с популярностью приходят толпы, очереди и высокие цены. Поэтому все больше людей ищут менее известные направления, где можно почувствовать настоящую атмосферу страны без туристической суеты.

Одним из таких мест является город Клермон-Ферран в самом сердце Франции. Детали рассказало издание Travel off Path.

Клермон-Ферран расположен почти в географическом центре Франции, в регионе Овернь. В отличие от популярных туристических направлений, эта часть страны остается относительно малолюдной. Именно поэтому город не переполнен туристами, а прогулки по его улицам проходят в спокойной атмосфере.

В самом городе проживает примерно 145 тысяч человек, а вместе с пригородами – более 280 тысяч. Это делает его крупнейшим городом центральной Франции, хотя он остается значительно тише крупных мегаполисов.

Главным архитектурным украшением Клермон-Феррана является кафедральный собор Успения Богородицы. Его начали строить в XIII веке, и сегодня он считается одним из самых впечатляющих готических храмов в Европе.

Собор отличается необычным темным цветом. Его построили из черного вулканического камня, происходящего из окружающих гор. Благодаря этому здание имеет особый вид, который резко контрастирует с большинством светлых готических соборов Франции.

Две высокие башни храма видны из разных частей города, а фасад украшен сложной резьбой и арками.

Клермон-Ферран имеет очень древнюю историю. Город был основан еще в римскую эпоху примерно в 50 году до нашей эры. Сегодня здесь можно увидеть многочисленные исторические памятники.

Одной из них является романская базилика Нотр-Дам-дю-Пор – важная остановка на французском отрезке паломнического пути святого Иакова к испанскому Сантьяго-де-Компостела.

Для прогулок особенно популярна улица Рю-де-Гра. Она застроена старыми каменными домами и открывает живописный вид на башни собора.

Клермон-Ферран окружен природными ландшафтами, которые считаются одними из самых интересных во Франции. Рядом с городом расположена цепь потухших вулканов Шен-де-Пюи.

Эта территория известна зелеными холмами, кратерами и многочисленными пешеходными маршрутами. Любители природы могут исследовать горы, леса и вулканические вершины, которые образуют необычный пейзаж. Один из лучших панорамных видов на город открывается из парка Монжюзе. Особенно красивым он становится во время заката.

Еще одним преимуществом Клермон-Феррана является умеренные цены. По сравнению с Парижем или Ниццей, рестораны, кафе и жилье здесь значительно доступнее.

В местных бистро можно попробовать традиционные блюда региона Овернь и местные вина без чрезмерных затрат. Атмосфера в таких заведениях обычно непринужденная и уютная.

Клермон-Ферран – это идеальное место для тех, кто хочет открыть менее известную Францию.

OBOZ.UA ранее писал о городе, который путешественник считает лучшим направлением среди 100 посещенных им.

