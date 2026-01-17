Идеальный для затворников: туристам посоветовали остров с белоснежными пляжами

Ирландия скрывает гораздо больше, чем зеленые луга и суровые атлантические побережья. Здесь можно встретить места, которые легко спутать с тропическим раем. Именно такое направление все чаще советуют туристам, стремящимся к тишине и уединению.

Остров почти безлюдный, с дикой природой и пляжами с белым песком. Это идеальный выбор для тех, кто хочет убежать от толп и побыть наедине с морем, рассказывает издание Express.

Острова Инишкеа расположены всего в трех километрах от побережья графства Майо и считаются одним из наименее известных, но чрезвычайно живописных уголков страны. Архипелаг часто называют настоящим открытием для путешественников, которые хотят увидеть другую, дикую Ирландию. Название островов, по одной из версий, происходит от имени святого Кеа – древнего монаха, который жил на одном из островов, что придает местности исторической и мистической привлекательности.

Больше всего посетителей восхищает природная красота Инишкеа. Здесь можно увидеть большую колонию тюленей, многочисленные виды морских птиц и разнообразную морскую жизнь в окружающих водах. Острова покрыты густой растительностью, а спокойные заливы создают идеальные условия для купания.

Особую славу Инишкеа принесли пляжи с мягким белым песком, которые считают одними из самых красивых в Ирландии. Архипелаг состоит из двух островов – Северного и Южного Инишкеа, разделенных узким проливом. Северный остров больше и выше, его ландшафт покрыт вереском и ивами, что формирует выразительный, почти первобытный пейзаж.

Добраться до Инишкеа можно только по морю. В летний сезон организовывают ежедневные лодочные рейсы и экскурсии, которые обычно проводят местные жители. Отправления осуществляются из гавани Белмуллет, а путешествие длится около 50 минут. Уже сама морская дорога становится частью путешествия и позволяет увидеть побережье с другого ракурса.

Кроме природы, острова сохраняют и важное историческое наследие. Здесь можно увидеть остатки христианского монастыря с каменными жилищами в форме ульев рядом с церковью святого Колумкилле. Когда-то на островах существовала рыбацкая община, но с 1930-х годов постоянное население исчезло. Сегодня здесь никто не живет круглый год – лишь изредка люди приезжают в летний период.

Путешественники отмечают простор для долгих прогулок среди заброшенных зданий, подъемы на самые высокие точки с круговыми видами на океан и купание на белоснежных пляжах. Для многих Инишкеа становится символом абсолютной тишины и возможности почувствовать настоящую изоляцию от мира.

