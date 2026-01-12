Дешевые, но интересные: города для доступного отдыха в Европе

Отдых в Европе по ценовой категории может отличаться радикально – от курортов класса люкс, доступных лишь единицам, до недорогих, но невероятно интересных локаций. Почувствовать себя в сказке и при этом не потратить целое состояние вполне реально даже в столичных городах.

Видео дня

О пятерке таких недорогих городов для отдыха рассказало издание Travel Off Path. Здесь можно доступно поужинать в ресторане, найти варианты недорого, но комфортного размещения и за небольшие деньги воспользоваться городским транспортом.

Загреб, Хорватия

Несмотря на то, что Хорватия является одним из самых популярных туристических направлений Европы, ее столица Загреб часто остается в тени приморских Сплита и Дубровника. Город расположен в глубине страны и по своему духу и архитектуре ближе к Центральной Европе – Вене или Будапешту. Его визитная карточка – широкие бульвары, роскошные городские парки и имперская застройка XIX века.

Хотя в Загребе нет адриатического побережья, он может похвастаться прекрасно сохранившимся старым городом с мощеными улочками, средневековыми башнями, церквями, покрытыми цветной черепицей, и величественным готическим собором с двумя шпилями. Кроме классических архитектурных жемчужин, город известен своими нишевыми музеями, например "Музей разорванных отношений", где выставлены артефакты бывших романов. Зимой же окрестности Загреба привлекают лыжников: гора Слеме становится активным горнолыжным курортом с трассами, работающими до самой весны.

Мишкольц, Венгрия

Если Будапешт обычно ассоциируется с помпезным Парламентом и толпами, то Мишкольц – это уютная альтернатива с не менее впечатляющей архитектурой. Это четвертый по величине город Венгрии, который славится своей древней историей, реставрированным замком Диошдьйор XIV века и пешеходным старым центром.

Главная прелесть Мишкольца – термальные купальни Мишкольцтапольца, расположенные непосредственно в природных известняковых пещерах. Лабиринты с теплой водой создают гораздо более интимную атмосферу по сравнению с переполненными купальнями Сечени в столице. На окраине города посетите национальный парк Бюкк с озером Хамори, водопадами и древними пещерами. Отдельного внимания заслуживают пещера Анна с уникальными туфовыми образованиями и пещера Святого Стефана, известная своими гигантскими сталактитами.

Кингстон-апон-Галл, Великобритания

Галл (так сокращенно называют город его жители) – это своег орода "младший брат" Ливерпуля, расположенный на противоположном побережье острова Великобритания. Город предлагает оживленный Музейный квартал у набережной и насыщенную пабную культуру. В самом сердце марины Галла находится The Deep – один из крупнейших аквариумов Великобритании.

Прогуливаясь по мощеному центру, можно заметить уникальную деталь: телефонные будки здесь не красные, как во всей стране, а кремовые. Это наследие времен, когда город имел собственную независимую телефонную сеть. Любителям истории стоит посетить дом Уильяма Вилберфорса – ключевой фигуры в борьбе за отмену рабства. А для тех, кто ценит традиции, работает старейший паб города Ye Olde White Harte, здание которого было возведено еще в 1660-х годах и которое стало пабом в 1730-х гг.

Тирана, Албания

Тирана – это динамичный мегаполис, который хаотично разрастается, не придерживаясь единого архитектурного стиля. Город очень молод: средний возраст жителей составляет всего 32 года, что создает особую энергичную атмосферу. Тирана не пытается казаться "типично европейской".

Здесь коммунистические бункеры соседствуют с османскими мечетями, православными церквями и современными подземными барами. Центральные площади поражают огромными албанскими флагами и монументальными сооружениями, такими как знаменитая Пирамида. Несмотря на определенную "балканскую суровость", город подкупает своей искренностью и развитой культурой кафе.

Сараево, Босния и Герцеговина

Сараево – город, расположенный на перекрестке Востока и Запада. В его историческом центре средневековые мечети, неоготические соборы и православные храмы расположены на расстоянии нескольких шагов друг от друга. А османский Старый город (Башчаршия) – это лабиринт мощеных переулков с турецкими базарами и живописными мостами через реку Миляцка.

Именно здесь находится каменный Латинский мост, на котором в 1914 году был убит эрцгерцог Франц Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны. Город также хранит тяжелые воспоминания о войне 1990-х: "Тоннель надежды" (подземный путь, спасавший город во время осады) и Снайперская аллея, на которой до сих пор видны следы от пуль, являются обязательными для посещения пунктами, позволяющими понять несокрушимый дух Сараева.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о недорогом греческом острове, где отдых будет даже лучше Миноса или Санторини.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.