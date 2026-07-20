Где проживает больше всего людей в мире: топ-10 городов

Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, призванный привлечь внимание к демографическим тенденциям, которые трансформируют общества по всему миру. Одной из таких тенденций является то, что более половины населения Земли сейчас проживает в городах, а к 2050 году, по прогнозам, эта доля увеличится до 70%.

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Таким образом, именно городские пространства остаются на передовой демографических сдвигов. И издание ArchDaily решило подсчитать, в каких городах мира по состоянию на 2026 год проживает больше всего людей, составив соответствующий рейтинг.

Непрерывное развитие городов усиливает давление на жилой фонд, инфраструктуру, транспортные сети, общественные пространства и процессы адаптации к климатическим изменениям. В то же время это повышает роль архитектуры, городского планирования и государственной политики в создании более инклюзивной и устойчивой городской среды. Демографические тенденции также четко показывают, где эта нагрузка ощущается сильнее всего, позволяя понять, какие именно мегаполисы продолжают расти самыми быстрыми темпами.

Эти 10 мегаполисов, представленные в списке ниже, не просто вмещают наибольшее количество людей. Они также продолжают расти. Рядом с названием каждого из них указано не только примерное количество жителей, но и их прирост за последний год в процентах по сравнению с предыдущим годом.

Шанхай, Китай

Население: 24 722 254 (1,93 %)

Дели, Индия

Население: 23 390 383 (2,42 %)

Киншаса, ДР Конго

Население: 21 852 144 (5,13 %)

Мумбаи, Индия

Население: 21 782 818 (1,13 %)

Пекин, Китай

Население: 21 571 693 (2,06 %)

Карачи, Пакистан

Население: 21 243 390 (4,03 %)

Шэньчжэнь, Китай

Население: 20 622 629 (2,64 %)

Гуанчжоу, Китай

Население: 18 515 410 (2,23 %)

Кано, Нигерия

Население: 17 510 247 (3,16 %)

Чэнду, Китай

Население: 15 831 571 (2,44 %)

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