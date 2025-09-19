Где провести осенний отпуск в Европе: 5 лучших мест: где провести осенний отпуск

Осень часто недооценивают как сезон для путешествий, хотя именно это время имеет особый шарм. Когда жара утихает, а туристические толпы разъезжаются, европейские города раскрываются по-новому. В уютных кафе легче найти столик, в музеях – больше пространства для созерцания искусства, а цены на авиабилеты и жилье становятся приятными.

Это идеальный период, чтобы отправиться в короткий отпуск или романтический побег. Эксперты рассказали о пяти лучших направлениях для осеннего отдыха в Европе в 2025 году.

Копенгаген, Дания

Осенью датская столица замедляется и погружается в атмосферу уюта. Каналы Нюхавна украшают оранжевые клены, а когда темнеет, в окнах и на улицах начинают мерцать огоньки. Особая магия ждет в Tivoli Gardens – парк развлечений украшают сначала в стиле Хэллоуина, а чуть позже – Рождества.

Почему стоит осенью: меньше туристов и круизных лайнеров, спокойные прогулки.

Совет: возьмите теплое пальто и водонепроницаемую обувь.

Прага, Чехия

Прага осенью выглядит как декорации к фильму: туманный Карлов мост, золотые листья на холмах и готические шпили, выныривающие из утренней мглы. В это время проходят фестивали классической музыки и ярмарки с блюдами сезона – уткой с кнедликами и красной капустой.

Почему стоит посетить осенью: хорошая погода, низкие цены и культурные события.

Совет: даже в октябре понадобятся шарф и перчатки для утренних прогулок.

Будапешт, Венгрия

Город на Дунае особенно романтичен осенью. Прогулка по набережной, панорама с Рыбацкого бастиона, а главное – погружение в горячие бассейны Széchenyi под открытым небом, когда вокруг поднимается пар. В октябре здесь стартует Осенний фестиваль искусств с театром, танцами и выставками.

Почему стоит посетить осенью: мягкий климат и купели, созданные именно для прохлады.

Совет: не забудьте купальник и тапочки – для "спа-марафона".

Севилья, Испания

Когда большинство Европы уже прохладно, Севилья дарит тепло с температурой около +25°C. Дворец Алькасар, площадь Испании и старинные кварталы удобно осматривать без летней жары и толп. А вечером можно насладиться тапас и живым фламенко.

Почему стоит посетить осенью: солнечно, тепло и нет толп.

Совет: понадобится легкая одежда для дня и кардиган для вечера.

Флоренция, Италия

Осень во Флоренции – это покой после лета. В галереях Уффици или у "Давида" Микеланджело очереди сокращаются, а в меню ресторанов появляются блюда с белыми трюфелями. В Тоскане самое время для сбора винограда: можно отправиться в Кьянти и попробовать молодое вино среди красно-золотых холмов.

Почему стоит посетить осенью: меньше туристов и уникальные сезонные деликатесы.

Совет: бронируйте билеты в музеи и столики в ресторанах заранее.

