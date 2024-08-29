Где отдохнуть у воды в Кировоградской области: раскрываем лучшие локации

Выбраться на море не всегда есть возможность. Но это совсем не значит, что нужно сидеть дома. Ведь в каждом регионе Украины есть места, где можно позагорать и поплавать. И Кировоградская область не исключение. Так где же провести досуг – рассказываем ниже.

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Екатериновский пляж

Располагается на окраине Кропивницкого на территории бывшего карьера. Весь летний сезон сюда съезжаются местные жители из соседних населенных пунктов. На побережье есть беседки, бар с летней террасой и детская площадка. А еще здесь можно арендовать катамараны и каяки.

Кстати, всего в 3 километрах отсюда находится пруд Катериновка, где также можно покупаться и позагорать. Но здесь местность не обустроена, потому зонтик и коврик придется брать с собой.

Гостям города советуем съездить в первый украинский профессиональный театр имени Марка Лукича Кропивницкого. Он находится на Театральной, 4. Здание построили еще в 1867 году. На первый взгляд кажется, что оно хорошо сохранилось, а его внешний вид почти не изменился. Но на самом деле оно пережило уже 11 реконструкций.

Изначально в основной состав актеров входили театральная деятельница Мария Заньковецкая, драматург Иван Карпенко-Карый и актер Николай Садовский. К открытию сыграли пьесу "Наталка-Полтавка".

Также сходите к памятнику первому трамваю, который начал курсировать еще в 1897-м. Прогуляйтесь по Дворцовой — единственной пешеходной улице Кропивницкого. Здесь на каждом шагу стоят помпезные дома. Остановитесь возле библиотеки, бывшей гостиницы "Версаль" и здания управления СБУ.

А еще обязательно посетите заповедник-музей "Хутор Надежда". Здесь под открытым небом стоит усадьба, где когда-то хозяйничала семья выдающегося писателя Ивана Карпенко-Карого. Наш совет: обязательно пройдитесь калиновой аллеей. Ее любил драматург и каждую свободную минутку проводил здесь.

Голубые озера

Не так знамениты, как черкасские, но не менее красивые. Размещаются возле села Вольное, в Кропивницком районе. Прибрежную зону здесь обустроили скамейками, столиками, беседками и раздевалками. Также сделали участок с качелями для детей. А еще здесь есть аренда катамаранов, стоянка для машин, баня и волейбольная площадка. В общем, здесь есть все условия для комфортного отдыха. Неудивительно, что сюда часто приезжают с палатками. Кстати, добраться до локации можно не только на автомобиле, но и на поезде. В 30 минутах ходьбы от Голубых озер находится железнодорожная станция "Павловка".

Между прочим, в 16 километрах от Вольного, в городке Светловодск, располагается яхт-клуб на берегу Днепра. Здесь туристы смогут арендовать яхту или заняться парусным спортом. Именно здесь работают ближайшие супермаркеты и ресторанчики.

Пляж базы отдыха "Скифия"

Комплекс находится на большой территории возле реки Черный Ташлык в селе Захаровка. Здесь обустроили роскошные бассейны с разнообразными горками, детскую площадку и уютные прогулочные аллеи. Также есть зона с лежаками и зонтиками, аренда катамаранов, каяк и сапбордов. А еще здесь работают спасатели, которые заботятся о безопасности отдыхающих.

Для поклонников рыбалки здесь есть специально отведенные зоны. В водоеме водятся карп, белый амур, толстолоб, сом, осетр, щука и т.д. Кстати, для самых маленьких на базе сделали уголок с птицами и животными. Здесь держат коз, фазанов, уток, кур и нутрий.

Советуем попробовать апитерапию, так называемый релакс на ульях. Всего 120 минут на пчелолежанке дают такой же эффект, как и 8 часов ночного сна. Такой вид отдыха можно практиковать каждый день. Процедура оказывает положительное влияние на нервную и дыхательную системы, нормализует давление и очищает бронхи.

Соленое озеро

Размещается недалеко от села Веселовка Бобринецкого района. Искусственный водоем возник после сооружения дамбы на реке Ингул. Свое название он получил благодаря высокому содержанию солей в воде.

Уникальный природный объект славится бальнеологическими свойствами. Его дно покрыто толстым слоем целебной голубой глины, эффективно помогающей при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи. Вокруг растет камыш, поэтому для удобства путешественников здесь оборудовали спуски.

Городской пляж в Гайвороне

Популярное место отдыха жителей и гостей города. Расположен на улице Пляжная, на берегу Южного Буга. Каждый год водолазы расчищают дно водоема. В этом году специалисты убрали 127 метров прибрежной линии.

Здесь оборудовали специальную зону для безопасного купания. Также есть участки, где можно расстелить коврик или установить палатку. Если забудете взять перекус, не беспокойтесь, на побережье работает ресторанчик. Кстати, здесь нет никаких водных развлечений. Поэтому возьмите с собой надувные круги и матрасы.

Успейте поймать тёплые лучи солнца! Зовите друзей и езжайте перезагружаться!

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