Где отдохнуть на Черниговщине у воды: малоизвестные локации

Когда речь заходит о летнем отдыхе, вряд ли вам в голову придет этот регион Украины. Но да, здесь также можно хорошенько провести время. Моря, конечно, здесь нет. Зато есть озера, водопады и реки.

Видео дня

Так где провести уикенд — читайте ниже.

Голубые озера

Располагаются в селе Олешня Черниговского района. Свое название водоемы получили благодаря особому составу воды. Их дно покрыто залежами кварцевого песка, используемого в стекловарном производстве. Именно он дает насыщенно голубой оттенок, изменяющийся в зависимости от освещения.

Рядом находится комплекс, где обустроили пляжи и подготовили множество развлечений. Здесь туристы могут прокатиться на катамаране, сапе или заняться каякингом. Любителям активного досуга советуем арендовать велосипед. На железном коне можно проехать по местности и осмотреть здешний лес. Малыши также найдут себе занятие по душе. Здесь для них работает детская комната с аниматорами.

Территорию разделили на три района: Техас, Финляндия и Калифорния. Здесь можно выбрать коттеджи и домики разного типа. А еще есть отдельно выделенный участок для путешественников с палатками.

Кстати, в населенном пункте работают несколько продуктовых магазинчиков. Так что запасы провизии можно сделать на месте.

Как добраться?

Локация находится в 60 километрах от Чернигова. Доехать до нее можно на собственном автомобиле или автобусом, отправляющимся от первой городской больницы. Также сюда курсирует электричка, которая идет в Горностаевку через Олешню. Если следуете сюда на машине, держите курс по трассе М01.

Павловский водопад

Расположен на реке Белоус, недалеко от центра города, в районе Павловки. Несмотря на свои скромные размеры, он стал настоящей жемчужиной для туристов. А еще эту природную аттракцию любят молодожены. И не зря. Фотографии здесь получаются удивительно красивые.

Интересный факт: водоем возник вследствие обвала бетонного мостика на гидротехническом сооружении.

Кстати, купаться здесь можно. Но есть маленькое "но". Внизу находятся скользкие камни, будьте осторожны.

Как добраться?

Можно воспользоваться автобусом, который курсирует по маршруту Чернигов – Славутич или собственным автотранспортом. Если отправляетесь машиной из Чернигова, поезжайте по трассе Р56.

Озеро Подкова

Размещается недалеко от сел Деснянское и Тимановка, в пределах Коропского района. Свое название водоем получил благодаря необычной форме. Существует легенда, что его воды наделены магической силой, притягивающей счастье. Но чтобы удача прилипла к вам, нужно искупаться. Просто помочить ножки – не подействует.

Инфраструктура здесь отсутствует, поэтому стоит заранее позаботиться о перекусе. А чтобы хорошенько отдохнуть, рекомендуем взять с собой палатку и остаться здесь на несколько дней.

Кстати, локация входит в Мизинский Национальный природный парк, который находится на берегах реки Десна. Поэтому здесь преобладают густые сосновые и смешанные леса и цветущие луга. А еще во время исследования археологи здесь нашли музыкальные инструменты, изготовленные из бивней мамонта.

Чтобы узнать больше об окрестностях, рекомендуем посетить центр сохранения древностей. Здесь есть комната, посвященная истории края. А также поднимитесь на Пузыреву гору – лучшая смотровая площадка.

Как добраться?

Расстояние от Чернигова составляет 150 км. Лучший способ – собственный автомобиль. Езжайте по трассе Е95/М01. Также с автовокзала города курсируют автобусы. Расписание узнавайте заранее в кассе.

Золотой берег

Самый популярный пляж Чернигова на берегу Десны. Каждый год он проходит соответствующую аттестацию коммунальными службами городского совета. Перед открытием здесь проводят подготовительные работы: завозится песок, убирают территорию, а водолазы производят осмотр дна. Обычно купальный сезон открывается с середины июня. 300-метровое побережье оборудовали всем необходимым для комфортного отдыха: от спортивных площадок до торговых точек. Также здесь размещаются туалеты, душевые, раздевалки и пост спасателей.

Как добраться?

Доехать сюда можно на общественном транспорте. Садитесь на маршрутное такси №26. Парковать автомобили разрешено только на специальной платной стоянке.

Озеро Стибин

Расположен к югу от села Савин в Козелецком районе. О происхождении гидрологической памятки говорят до сих пор. Существует легенда, что нечистая сила унесла часть земли, а воронку заполнила водой. А еще местные жители считают, что водоем обладает лечебными свойствами, ведь исцеляет различные заболевания кожи.

Здесь преобладает песчаный пляж с пологим спуском. Глубина озера составляет около 18 метров. Инфраструктура здесь отсутствует, потому возьмите с собой все необходимые вещи.

Кстати, неподалеку находится еще одно озеро — Варяги. Это идеальное место для рыбалки. Прихватите удочки и наживку.

Как добраться?

Локация находится в 90 километрах от Чернигова. Для максимального комфорта рекомендуем воспользоваться собственным авто. От города держите курс по трассе Е95/М01. Однако, если нет такой возможности, доехать можно и автобусом. О рейсах нужно заранее узнавать в кассе местного автовокзала.

Планируйте путешествие и айда отдыхать!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!