Живописные карьеры Винницкой области: куда выбраться на выходные

Не всегда есть возможность спланировать путешествие за границу, но разве это проблема? Райские уголки Украины готовы принимать гостей. Какое направление выбрать на этот раз – читайте ниже.

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Ивановский карьер

Располагается вблизи села Иванов. Здесь до сих пор добывают строительные материалы разного вида, включая природный камень для декоративных целей. Несколько лет назад промышленный объект был поставлен на паузу, но впоследствии работу возобновили.

Сейчас карьер не полностью наполнен. Каждый год вода все больше поднимается, но еще не достигла масштабов озера. Кстати, с одной стороны есть узкий пологий вход. И все же здесь пока лучше не купаться. Локацию еще не исследовали и совсем рядом работает техника. Так что отдохнуть вряд ли удастся. А вот сделать фотографии на память можно. Для этого здесь даже обустроили смотровую площадку.

Доехать сюда можно по асфальтированной дороге. Автомобиль рекомендуем оставить на обочине, а дальше пройтись пешком.

Кстати, всего в 650 метрах находится пруд, где можно порыбачить. Также советуем посетить местный Замок-дворец Холоневских в стиле барокко. Ранее он служил оборонительной постройкой на реке Южный Буг.

Каолиновый карьер

Располагается недалеко от поселка Глуховцы и является одним из крупнейших в Европе. Здесь добывают каолин – горную породу белого цвета. Что интересно, в Китае есть провинция с одноименным названием. Именно в Поднебесной впервые в мире обнаружили этот природный материал. В настоящее время его используют для изготовления бумажной продукции, электротехники, текстиля, парфюмерии и т.д.

Недалеко от локации, еще с 1905-го, функционирует завод, производящий более 240 тысяч тонн сырья в год. А еще рядом с водоемом стоит роторный экскаватор. Раньше он изрядно работал, сейчас "отдыхает". Его "переквалифицировали" в музейный экспонат.

Вода здесь нежно-голубого цвета. Портит пейзаж только гудящая техника. Если хотите насладиться пейзажем без симфонического оркестра, лучше приезжайте сюда на выходные.

Губницкий карьер

Расположен в Гайсинском районе в селе Губник. История водоема ничем не отличается от других. Когда-то здесь добывали гранит, а сейчас отдыхают туристы со всей Украины.

Губницкий карьер часто называют "украинским Байкалом". И неудивительно. Ведь даже на глубине 20 метров можно увидеть скалы и рыбу. Кстати, в отличие от предыдущих локаций здесь можно плавать, разбивать палатку, ловить рыбу и заниматься дайвингом.

Жители поселения заботятся о природе, поэтому местность стала оазисом для путешественников. Также в населенном пункте работает усадьба, где можно снять номер. В стоимость входит завтрак.

Могилевский карьер

Находится в поселке Могилевка всего в 30 километрах от Винницы. На территории природной атракции создали зону отдыха с пляжем. Здесь обустроили паркинг, туалеты, душевые кабинки, торговую площадку и мусорки. Зайти на территорию можно бесплатно. Но имейте в виду, если путешествуете на автомобиле, придется заплатить за въезд. К водоему ведет лестница высыпанная мелким камнем. Вход в воду полог, доступен даже детям. Здесь можно прокатиться на SUP-борде. Аренда доски за один час обойдется в 200 гривен.

Совсем рядом размещается глемпинг "Голубое озеро". Здесь можно забронировать палатки со всеми удобствами: двуспальная кровать, холодильник, простыня с подогревом, светильники, вентилятор, посуда, постельные принадлежности, а также терраса с собственными стульчиками и столиком.

Карьер Полевое

Располагается недалеко от одноименного поселения. Водоем чистый, с изумрудными оттенками. Об этой локации немногие знают, поэтому толпы туристов здесь нет.

Сюда зачастую приезжают семьи с детьми. Берег не обустроен, вокруг растут деревья, но есть места с пологим входом в воду. Но учитывайте, что здесь преобладает скалистая местность. Поэтому будьте осторожны.

Черепашинецкий карьер

Находится в Калиновском районе села Черепашинцы. Когда-то здесь добывали гранит и глину. После прекращения работ, ущелье постепенно затопило подземными источниками.

Сегодня это настоящий райский уголок, который называют Винницкими Мальдивами. И люди правы. Местность нетипична для Украины. Голубой водоем напоминает лагуну далеких теплых краев. Рядом растут хвойные деревья, которые кое-где выглядят прямо из воды.

Берега озера скалистые и крутые. Но здесь есть пологий пляж, где можно позагорать и покупаться. Из-за того, что локация получила большую огласку, отдыхающих здесь немало. Поэтому стоит приезжать с утра, чтобы выбрать комфортное месторасположение.

Вокруг территории есть беседки, кемпинг и кафе. В самом населенном пункте работает несколько продуктовых магазинов. А еще есть центральный пруд рядом с парком. Здесь можно заниматься рыбалкой.

Непременно посетите Винный Дом Гигинеишвили. Он находится в соседнем поселке Загребельня, всего в 7 километрах от локации. Его основал грузин, уже более 60 лет живущий в Украине. Здесь производят около 30 тысяч литров алкогольного напитка ежегодно. Вино, конечно, можно продегустировать и приобрести.

А еще обязательно посетите заповедное урочище Ольхово. Здесь растут черные ольхи, которым больше 100 лет.

Посещайте живописные локации Украины — поезжайте в Винницкую область.

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