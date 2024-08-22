Не Синевиром одним: водоемы Закарпатья, возле которых можно отдохнуть летом

Когда море недоступно, нужно ехать к озерам Украины. Которые, кстати, ничем не уступают морским курортам Одесщины. Сейчас здесь есть все условия для досуга, а сервис находится на высшем уровне. А еще здесь безопасно и тревоги раздаются не так часто.

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Так что куда поехать – рассказываем ниже.

Озеро Дедово

Расположен возле села Дийда, недалеко от города Берегово. Что интересно, 50 лет назад здесь размещался песчаный карьер. Но из-за добычи песка в населенном пункте начали рушиться дома, поэтому месторождение затопили. Со временем водоем стал любимым местом отдыха не только местных жителей, но и туристов со всей страны.

Любителям активных развлечений советуем прокатиться на водных лыжах, катамаране, "банане" или просто поиграть в волейбол или футбол. Тем, кто предпочитает спокойный досуг, рекомендуем позагорать на обустроенном пляже. Кстати, для самых маленьких посетителей здесь оборудовали детскую площадку.

Также здесь есть специально отведенный участок для палаточного городка. Его разделили на 80 секторов, доступных для аренды. Не забыли и о мангале, беседках и шезлонгах. А еще здесь есть мусорные баки, туалеты и парковочные места. Кстати, территория ограждена и освещается ночью. Также на озере можно заняться рыбалкой и поймать щуку, карпа, окуня, сома и т.д.

А еще всего в 5 минутах езды отсюда располагается аквапарк "Хорус".

Голубая лагуна

Находится недалеко от села Черноголова на реке Люта. Еще недавно об этой локации знали только местные жители. Впоследствии по инициативе великоберезнянского лесхоза здесь проложили маршрут для туристов. Он составляет 7 километров, 2 из которых – пешие.

Вода здесь бирюзового цвета, а пейзаж напоминает настоящие тропики. Имейте в виду, даже летом водоем не прогревается, поэтому во время купания следует соблюдать осторожность.

Кстати, прийти сюда несложно. Вдоль троп расположены информационные указатели. А еще здесь обустроены беседки, где можно отдохнуть и перекусить.

Ольшанское водохранилище

Располагается в долине реки Теребля, недалеко от села Ольшаны. Водоем простирается на 10 километров, а воду сдерживает плотина высотой 46 метров. Кстати, для ее строительства выселили два населенных пункта.

Здесь можно прокатиться на надувной лодке, сапе или заняться каякингом. Но, имейте в виду, все снаряжение нужно брать с собой. Проката здесь, к сожалению, нет. А еще рекомендуем приехать сюда с палаткой. Здесь следует провести не один день, чтобы увидеть, как просыпается и засыпает солнце.

Когда будете выбирать маршрут, советуем начать с Колочавы. Именно здесь можно осмотреть дамбу. В самих Ольшанах работает музей архитектуры и быта "Старая деревня". Здесь узнаете больше о том, как жили люди на Верховине.

Озеро Хащованское

Размещается возле села Нижний Студеный Хустского района. Локация находится на высоте около 800 м над уровнем моря. Водоем из-за небольшой глубины хорошо прогревается в теплое время года.

Чистая вода и отсутствие водорослей создают идеальные условия для купания. А еще здесь пологий спуск, потому берег безопасен для детей. Также для туристов доступны уютные беседки с мангалами. Имейте в виду, что за вход на территорию нужно платить.

Кроме купания и загара, можно отправиться на рыбалку, прокатиться верхом на лошадях или исследовать окрестности на горном велосипеде или квадроцикле. Для любителей спортивных игр здесь обустроили площадки для волейбола и настольного тенниса. В уютном помещении можно поиграть в бильярд или дартс.

А еще здесь работает ресторан, где можно отведать традиционные закарпатские блюда. Советуем попробовать бограч с мясом или банош с брынзой и шкварками.

Озеро Кунигунда

Расположен в поселке городского типа Солотвино и является наибольшим в местности. А еще это один из самых популярных курортов, куда ежегодно приезжают туристы. Посещают его через повышенное содержание соли и лечебную грязь.

Есть легенда, что здесь когда-то проводила много времени жена киевского князя Ярополка. Но правда это или нет, сказать трудно. Кстати, раньше здесь размещались шахты, но из-за подземного взрыва добычу минерала прекратили. Сегодня водоем положительно влияет на организм человека. Здесь лечат сердечно-сосудистые, кожные и другие заболевания.

Вокруг озера работают гостиницы, пансионаты и санатории. В летнее время температура воды колеблется от 24°C до 28°C. Здесь можно не только поплавать, но и принять грязевые ванночки. Также есть зоны для пикника. А благодаря удаленному расположению здесь всегда тихо и спокойно.

Не откладывайте поездку на потом! Успейте поймать летние лучи солнца!

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