Где находится самая высокая точка в Европе, где можно переночевать: добраться туда нелегко

Самый высокогорный в Европе горный приют Rifugio Capanna Regina Margherita предлагает туристам уникальную возможность переночевать на высоте 4554 метра над уровнем моря. Однако путь туда требует длительного и сложного восхождения через ледники.

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О своем опыте подъема к высокогорной хижине рассказал британский репортер Стюарт Батлер, который лично преодолел этот маршрут. Своими впечатлениями от экстремального путешествия он поделился в колонке для издания BBC.

Здание Capanna Regina Margherita расположено на вершине Пунта-Нифетти горного массива Монте-Роза. Эта вершина находится прямо на границе Италии и Швейцарии. Убежище альпинистов буквально балансирует на краю пропасти. С одной стороны от него простирается крутой снежный склон, а с другой – вертикальный обрыв глубиной в километр.

Приют был построен еще в конце XIX века, а свое название получил в честь королевы Италии Маргариты Савойской, которая лично поднялась сюда на открытие в 1893 году. Свою научную и туристическую функцию приют выполняет и по сей день, принимая в год около 4 000 гостей, желающих провести ночь в "самых высоких кроватях континента".

Чтобы добраться до приюта, путешественникам приходится преодолевать сложный подъем. Пройти его можно только в специальном снаряжении – пересечь ледник Лис можно исключительно в обуви со специальными большими шипами и на веревках.

По словам журналиста, подъем сопровождается резким набором высоты (с 1200 до 4554 метров за два дня), что требует обязательной акклиматизации в процессе. Во время путешествия туристы ночуют в промежуточном приюте, а сам финальный рывок начинается еще на рассвете.

Несмотря на экстремальное расположение, внутри здание Rifugio Capanna Regina Margherita напоминает уютный кокон. На первом этаже оборудована столовая, где можно заказать горячий шоколад или даже пиццу, а верхние этажи отведены под общие спальные комнаты. Быт здесь совместный: туристы ночуют в компактных спальнях на несколько человек и пользуются общими туалетами без душа. Впрочем, как отмечают путешественники, именно это ощущение общей цели и возможность пообщаться с людьми со всего мира создают особую атмосферу этого необычного места.

Советы для туристов, планирующих поездку

Когда ехать. Приют Rifugio Capanna Regina Margherita работает только с середины июня до начала сентября. В это время здесь находится персонал, который помогает обслуживать туристов. Несмотря на такие ограничения, это очень популярный маршрут. Тем не менее приют вмещает всего 70 человек в летний период, поэтому бронировать тур, проживание и транспорт нужно заранее.

Как организовать восхождение. Большинство людей поднимается с квалифицированным местным гидом в составе организованных групп, которые летом отправляются ежедневно. Чтобы переночевать в приюте, выбирайте трёхдневный маршрут. Два дня на подъем и ещё один – на спуск.

Что нужно иметь с собой. Зимняя одежда, прочные горные ботинки и полноценные альпинистские кошки (не микрошипы).

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