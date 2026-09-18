В Аргентине предлагают бесплатное проживание на курорте: есть условие

Сан-Карлос-де-Барилоче в аргентинской Патагонии предлагает необычный вариант для путешественников, желающих подольше пожить среди гор, озер и лесов. Волонтерам предоставляется бесплатное место в общей комнате и завтрак, но взамен они должны работать в хостеле 25 часов в неделю.

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Программа рассчитана на пребывание от двух до трех недель и предусматривает два выходных дня в неделю. Участники также получают доступ к ряду дополнительных услуг и скидок, позволяющих сократить расходы во время путешествия по Аргентине, отмечает издание Startlap.

Бесплатное жилье в обмен на работу

Предложение доступно через платформу Worldpackers, которая связывает путешественников с местами, где можно обменять помощь в работе на проживание и другие преимущества. Такой формат особенно подходит тем, кто планирует провести за границей несколько недель и хочет сократить одну из главных статей расходов – оплату жилья.

Волонтеры должны посвящать работе в хостеле 25 часов в неделю. При этом речь идет не о полном рабочем дне, а об ограниченном количестве часов, после которых участник может заниматься своими делами и путешествовать по окрестностям.

В обязанности могут входить:

помощь на кухне,

уборка комнат, ванных и общих зон,

застилание кроватей,

прием гостей,

организация заезда и выезда,

ежедневные задачи в хостеле.

Что получают волонтеры

Главным преимуществом программы является бесплатное проживание в общей комнате. Кроме того, участникам ежедневно предоставляется завтрак, а также два выходных дня в неделю, поэтому свободного времени достаточно для знакомства с регионом.

Пакет преимуществ также включает бесплатную стирку, доступ к оборудованной общей кухне, высокоскоростной интернет и возможность пользоваться велосипедом. Кроме того, волонтерам предлагают скидки в соседних барах, на еду и напитки, а также на экскурсии и туристические мероприятия.

Такие условия могут быть особенно привлекательными в Барилоче, где значительная часть отдыха связана с природой, горными маршрутами и активным отдыхом на свежем воздухе.

Сан-Карлос-де-Барилоче

Местом проведения программы является Сан-Карлос-де-Барилоче – один из самых известных туристических центров аргентинской Патагонии. Город расположен среди Анд, лесов и озёр и привлекает туристов в разное время года.

Барилоче славится возможностями для активного отдыха, в частности горными прогулками, зимними видами спорта и сноубордингом. Для человека, желающего совместить работу с путешествиями, это означает возможность использовать выходные для изучения природных достопримечательностей региона.

Сам хостел ориентирован в первую очередь на бэкпекеров и насчитывает семь комнат. В распоряжении гостей – общая кухня, бассейн и зона для барбекю, а формат проживания способствует знакомствам с путешественниками из разных стран.

Программа рассчитана на две-три недели

Участие в программе не предполагает длительного переезда в Аргентину. Согласно условиям текущего объявления, минимальный срок пребывания составляет две недели, а максимальный – три недели.

Этого времени достаточно, чтобы не ограничиваться коротким туристическим маршрутом и лучше познакомиться с городом и его окрестностями. Два свободных дня в неделю можно использовать для более длительных поездок, пеших маршрутов или других видов активности.

Подать заявку могут как самостоятельные путешественники, так и пары. От кандидатов ожидается знание английского или испанского языка как минимум на среднем уровне, поскольку часть работы связана с общением с гостями.

Поездка не будет полностью бесплатной

Несмотря на формулировку о бесплатном проживании, сама поездка в Аргентину потребует дополнительных расходов. Участникам придется самостоятельно оплачивать перелет, туристическую страховку, местный транспорт и другие личные расходы.

Кроме того, программа фактически предполагает обмен работы на проживание, а не оплачиваемое трудоустройство. Поэтому она в первую очередь подходит путешественникам, которые хотят сократить расходы на жилье, а не заработать деньги во время пребывания за границей.

Такой вариант может быть интересен тем, кто готов работать 25 часов в неделю, не нуждается в отдельной комнате и хочет жить в международной среде. Зато людям, которые ищут полностью беззаботный отпуск или не хотят выполнять бытовую работу, этот формат вряд ли подойдет.

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