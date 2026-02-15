Где чаще всего обворовывают туристов: топ 10 городов, где надо быть осторожным

Путешествия дарят яркие эмоции, новые знакомства и незабываемые впечатления. Однако вместе с популярностью туристических направлений растет и риск мелких краж. Новое исследование, основанное на более 13 тысячах отзывов в Google, показало, в каких городах путешественники чаще всего упоминают о карманниках, мошенничестве и ограблениях.

Аналитики искали в отзывах слова pickpocket, robbery, fraud, scam и другие, связанные с кражами. Результаты могут удивить даже опытных туристов, информирует Daily Mail.

Париж – 16,5%

Столица Франции возглавила рейтинг, собрав 16,5% всех отзывов, связанных с кражами. Особенно опасными считаются районы возле Эйфелевой башни и Монмартра. Самые распространенные преступления – карманные кражи, которые составляют почти 30% упоминаний. Среди популярных мошеннических схем – "браслет дружбы", фальшивые благотворительные сборы и трюк с "найденным кольцом".

Рим – 10,7%

Итальянская столица заняла второе место. За последние годы уровень карманных краж в городе вырос на десятки процентов. Туристические локации вроде Колизея или площади Испании остаются зонами повышенного риска.

Барселона – 5,3%

Барселона давно имеет репутацию европейской "столицы карманников". Наиболее уязвимые места – Рамбла и общественный транспорт. Туристам советуют внимательно следить за сумками и телефонами.

Бангкок – 4,4%

Столица Таиланда также вошла в список. Хотя город привлекает миллионы путешественников ежегодно, мелкие мошеннические схемы здесь довольно распространены, особенно в туристических кварталах.

Орландо – 4,3%

Американский Орландо получил неофициальное звание "столицы ограблений", ведь значительная часть отзывов содержит слово robbed. Большой поток туристов в тематические парки создает благоприятные условия для преступников.

Стамбул – 4,3%

Стамбул делит пятую строчку рейтинга. В многолюдных районах, в частности возле исторических памятников, туристы часто становятся жертвами карманников.

Нью-Йорк – 3,5%

Несмотря на строгие меры безопасности, Нью-Йорк также фигурирует в перечне. Особенно осторожными стоит быть в популярных туристических районах и метро.

Милан – 3%

Милан замыкает европейскую часть рейтинга. Хотя процент упоминаний меньше, карманные кражи остаются проблемой в центральных кварталах.

Лас-Вегас – 2,2%

Город развлечений также не избежал списка. Скопление туристов в казино и на улице Стрип создает возможности для мошенников.

Дели – 1,9%

Столица Индии замыкает десятку. Здесь туристам советуют быть внимательными в людных местах и пользоваться проверенными сервисами такси.

Что стоит знать путешественникам

Чаще всего преступления совершаются в многолюдных туристических зонах. Злоумышленники используют отвлечение внимания, маскируются под волонтеров или предлагают "бесплатные" сувениры. Специалисты советуют носить сумки перед собой, не демонстрировать ценные вещи и быть особенно внимательными в общественном транспорте.

Несмотря на громкие заголовки, в рейтинг не попал Лондон, который часто упоминается в новостях о карманных кражах. Это свидетельствует о том, что статистика зависит от конкретных исследований и методологии.

Путешествия остаются безопасными, если придерживаться базовых правил осторожности. Главное – не терять бдительность даже в самых романтичных городах мира.

