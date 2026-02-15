Где чаще всего обворовывают туристов: топ 10 городов, где надо быть осторожным
Путешествия дарят яркие эмоции, новые знакомства и незабываемые впечатления. Однако вместе с популярностью туристических направлений растет и риск мелких краж. Новое исследование, основанное на более 13 тысячах отзывов в Google, показало, в каких городах путешественники чаще всего упоминают о карманниках, мошенничестве и ограблениях.
Аналитики искали в отзывах слова pickpocket, robbery, fraud, scam и другие, связанные с кражами. Результаты могут удивить даже опытных туристов, информирует Daily Mail.
Париж – 16,5%
Столица Франции возглавила рейтинг, собрав 16,5% всех отзывов, связанных с кражами. Особенно опасными считаются районы возле Эйфелевой башни и Монмартра. Самые распространенные преступления – карманные кражи, которые составляют почти 30% упоминаний. Среди популярных мошеннических схем – "браслет дружбы", фальшивые благотворительные сборы и трюк с "найденным кольцом".
Рим – 10,7%
Итальянская столица заняла второе место. За последние годы уровень карманных краж в городе вырос на десятки процентов. Туристические локации вроде Колизея или площади Испании остаются зонами повышенного риска.
Барселона – 5,3%
Барселона давно имеет репутацию европейской "столицы карманников". Наиболее уязвимые места – Рамбла и общественный транспорт. Туристам советуют внимательно следить за сумками и телефонами.
Бангкок – 4,4%
Столица Таиланда также вошла в список. Хотя город привлекает миллионы путешественников ежегодно, мелкие мошеннические схемы здесь довольно распространены, особенно в туристических кварталах.
Орландо – 4,3%
Американский Орландо получил неофициальное звание "столицы ограблений", ведь значительная часть отзывов содержит слово robbed. Большой поток туристов в тематические парки создает благоприятные условия для преступников.
Стамбул – 4,3%
Стамбул делит пятую строчку рейтинга. В многолюдных районах, в частности возле исторических памятников, туристы часто становятся жертвами карманников.
Нью-Йорк – 3,5%
Несмотря на строгие меры безопасности, Нью-Йорк также фигурирует в перечне. Особенно осторожными стоит быть в популярных туристических районах и метро.
Милан – 3%
Милан замыкает европейскую часть рейтинга. Хотя процент упоминаний меньше, карманные кражи остаются проблемой в центральных кварталах.
Лас-Вегас – 2,2%
Город развлечений также не избежал списка. Скопление туристов в казино и на улице Стрип создает возможности для мошенников.
Дели – 1,9%
Столица Индии замыкает десятку. Здесь туристам советуют быть внимательными в людных местах и пользоваться проверенными сервисами такси.
Что стоит знать путешественникам
Чаще всего преступления совершаются в многолюдных туристических зонах. Злоумышленники используют отвлечение внимания, маскируются под волонтеров или предлагают "бесплатные" сувениры. Специалисты советуют носить сумки перед собой, не демонстрировать ценные вещи и быть особенно внимательными в общественном транспорте.
Несмотря на громкие заголовки, в рейтинг не попал Лондон, который часто упоминается в новостях о карманных кражах. Это свидетельствует о том, что статистика зависит от конкретных исследований и методологии.
Путешествия остаются безопасными, если придерживаться базовых правил осторожности. Главное – не терять бдительность даже в самых романтичных городах мира.
