Лучшее место для отдыха в мире: какая страна завоевала этот титул

Путешествия давно стали способом восстановления эмоционального баланса. Именно поэтому эксперты решили выяснить, какие города мира действительно способны улучшить настроение на научном уровне.

Видео дня

В результате исследования были определены так называемые "дофаминовые направления" – места, стимулирующие выработку гормона счастья. Первое место в мировом рейтинге неожиданно занял город в Хорватии.

Первое место в исследовании Scenic Cruises и клинического психолога доктора Гурприт Каур занял Сплит – город на побережье Адриатического моря в Хорватии.

Ежегодно здесь более 2600 часов солнечного света – один из ключевых факторов выработки дофамина, так называемого "гормона счастья". Город расположен вблизи четырех из восьми национальных парков страны, что создает идеальные условия для активного и природного отдыха.

Старый город Сплита – пешеходный, с узкими мощеными улочками, уютными кафе и историческими памятниками. Среди них – легендарный Дворец Диоклетиана, который входит в список наследия ЮНЕСКО.

Сплит привлекает не только архитектурой. Рядом расположен парк Марьян с панорамными видами на город и море, а также пляж Кашуни с кристально чистой водой.

Кроме того, город является воротами к островам Хвар и Брач – популярных направлений для морских прогулок.

Отдельный плюс – средиземноморская кухня: свежая рыба, морепродукты, оливковое масло и местные вина. По словам исследователей, гастрономия также играет важную роль в формировании положительных эмоций.

Второе место занял Амстердам. Город известен своими каналами и большим количеством зеленых зон, в частности парком Вонделпарк. К 2050 году здесь планируют обеспечить доступ к парку в пределах 10 минут ходьбы для каждого жителя.

Третью позицию занял Таллинн – балтийский город с развитой культурой саун. Популярным местом является Iglupark, где можно отдохнуть в современных сауна-иглу с видом на море.

В топ-5 также вошли Новый Орлеан и Лиссабон – оба города славятся яркой кухней и культурной жизнью.

Исследование базировалось на пяти показателях:

количество солнечных часов; качество воздуха; количество зеленых зон; удобство для пеших прогулок; гастрономическая привлекательность.

Каждый из этих факторов влияет на уровень дофамина и общее ощущение благополучия.

OBOZ.UA рассказывал о лучших городах в Европе для зимнего отпуска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.