Европейская жемчужина: какой город назвали самым комфортным для жизни в мире

В современном мире, где динамика городской жизни постоянно растет, вопрос комфорта и качества жизни приобретает решающее значение для каждого. Путешественники и потенциальные релоканти стремятся найти место, которое предлагает идеальный баланс между экономическими возможностями и благосостоянием.

Оценить, какой город является лучшим, помогают глобальные индексы, учитывающие целый ряд объективных и субъективных показателей. Недавно было обнародовано престижное исследование, определившее город с самым высоким уровнем комфорта для жизни на планете, пишет Express.

На этот раз европейская локация уверенно вырвалась вперед, завоевав первое место благодаря своему удобству и вниманию к потребностям жителей. Эксперты выяснили, какой именно город возглавил рейтинг, и какие еще мировые центры попали в его топ.

В исследовании Global Cities Index был назван "самым комфортным местом для жизни" в мире, а живописный европейский город занял первое место благодаря своему исключительному удобству для пешеходов и другим показателям.

Эксперты учитывали шесть ключевых факторов для составления рейтинга:

Продолжительность жизни

Доход на человека

Равенство доходов

Удобства для отдыха и культуры

Скорость интернета

Стоимость жилья

Хотя европейские города доминируют в этом рейтинге, демонстрируя высокое качество жизни, в него также попал один неожиданный австралийский город, что является свидетельством его высокого уровня жизни и безопасности.

Гренобль

Расположенный во Французских Альпах, Гренобль – это жемчужина, которая сочетает в себе природную красоту, яркую культурную жизнь и высокое качество жизни. Это также центр научных исследований и технологических инноваций, особенно в области нанотехнологий и биотехнологий. Гренобль особенно известен своими инициативами для велосипедистов, включая обширные велосипедные дорожки и услуги проката.

Канберра

Канберра, столица Австралии, известна своей высокой жизнеспособностью благодаря уникальному сочетанию природной красоты, современных удобств и хорошо спланированного городского дизайна. Известная своим высоким уровнем жизни, Канберра может похвастаться чистой и безопасной средой, ухоженными общественными пространствами и эффективными государственными услугами. Низкий уровень преступности в городе и высокий уровень личной безопасности в значительной степени способствуют его жизнеспособности.

Берн

Столица Швейцарии, Берн, известна своим хорошо сохранившимся средневековым старым городом, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его очаровательные мощеные улочки, исторические здания и такие достопримечательности, как часовая башня Цитглогге и Медвежий парк, придают ему неповторимый шарм.

Берген

Берген, расположенный в Норвегии, славится своими потрясающими природными ландшафтами, включая фьорды, горы и прибрежные пейзажи. Город предлагает множество развлечений на свежем воздухе, от пеших прогулок в соседних горах, таких как гора Флейен и гора Ульрикен, до парусного спорта и каякинга во фьордах.

Базель

Базель, швейцарский город, славится своим высоким уровнем жизни, сочетая яркую культурную сцену с практичными, высококачественными условиями жизни. В городе расположены медицинские учреждения мирового класса, такие как Университетская больница Базеля, известная своими высокими стандартами и инновационными методами лечения.

Люксембург

Люксембург, столица Люксембурга, может похвастаться низким уровнем преступности и безупречно чистыми улицами, что способствует сильному ощущению безопасности и благополучия среди его жителей. Сеть общественного транспорта города является очень эффективной и разветвленной, а недавнее введение бесплатного общественного транспорта еще больше улучшило доступность и удобство для жителей.

Рейкьявик

Рейкьявик, столица Исландии, постоянно входит в рейтинг лучших мест для жизни в мире. В центре города расположен Тьорнин, живописный пруд, окруженный очаровательными зданиями, предлагающий спокойное место для прогулок и наблюдения за птицами.

Цюрих

Крупнейший город Швейцарии славится высоким уровнем жизни, потрясающими пейзажами и богатым культурным наследием. Жители могут наслаждаться прогулками вдоль берегов Цюрихского озера, отправиться на экскурсию на лодке или отдохнуть в одном из парков на берегу озера.

Гент

Этот очаровательный город в Бельгии, славится своей средневековой привлекательностью, яркой культурной сценой и потрясающей архитектурой. Это также самое удобное место для пешеходов в стране. Живописные улочки города вдоль каналов идеально подходят для неторопливых прогулок. Исторические здания вдоль каналов создают прекрасные отражения в воде, предлагая культовые виды на историческую архитектуру города.

Нант

Нант, оживленный город на западе Франции, славится своей богатой историей, культурными достопримечательностями и бурной городской жизнью. В замке герцогов Бретаньских, когда-то резиденции герцогов Бретани, сейчас расположен Исторический музей Нанта. Он предлагает окно в средневековое прошлое города благодаря хорошо сохранившейся архитектуре и выставкам.

