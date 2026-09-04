Европейская страна стала новой горячей точкой для туристов: куда стоит поехать осенью

Осень прекрасно подходит для коротких путешествий по Европе. Жара уже спадает, на улицах становится меньше туристов, а погода по-прежнему позволяет долго гулять по городу, сидеть на террасах кафе и осматривать достопримечательности.

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В то же время Париж, Рим и другие известные туристические центры даже осенью остаются довольно многолюдными. Поэтому путешественники всё чаще обращают внимание на менее очевидные направления. Одним из главных открытий сезона стал Люксембург, сообщает Express.

Почему Люксембург набирает популярность

Согласно осеннему отчету Expedia, Люксембург стал одним из самых динамично развивающихся направлений для осенних путешествий в Европе.

Путешественники всё чаще ищут альтернативу переполненным мегаполисам и хотят открывать для себя небольшие города, где можно спокойнее осматривать достопримечательности и проникнуться местной атмосферой.

Какая погода в Люксембурге осенью

До октября дневная температура может достигать примерно +20 °C, тогда как в ноябре она опускается примерно до +7 °C. Осенью возможны дожди, поэтому в поездку лучше взять водонепроницаемую обувь, легкую куртку и несколько слоёв тёплой одежды.

Преимущество Люксембурга в том, что здесь достаточно как открытых достопримечательностей, так и музеев и других мест, где можно провести дождливый день.

Что обязательно стоит увидеть в Люксембурге

Одной из самых известных достопримечательностей города являются казематы Бок – сеть подземных оборонительных туннелей, история которых уходит корнями в XVII век. Они являются частью исторических укреплений Люксембурга, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В хорошую погоду стоит выделить время на прогулку по Старому городу. Здесь сохранились исторические укрепления, старинные здания, узкие мощеные улочки, небольшие магазины и уютные кафе.

Если начнется дождь, можно продолжить знакомство с городом в музеях, ресторанах и кафе.

По окончании пика летнего сезона спрос на некоторые европейские направления снижается, что иногда позволяет найти более дешевые авиабилеты и жилье. Стоимость отелей в Люксембурге также зависит от дат и категории номера, однако осенью выбор зачастую шире, чем в разгар летних каникул.

Какие еще направления набирают популярность осенью

Люксембург оказался не единственным европейским местом, интерес к которому заметно вырос. Согласно данным Expedia, туристы все чаще рассматривают и менее раскрученные направления.

Среди них:

Саранда, Албания – рост интереса на 110%;

– рост интереса на 110%; Будва, Черногория – на 85%;

– на 85%; Любляна, Словения – на 80%.

Такая тенденция свидетельствует о том, что путешественники все чаще отдают предпочтение новым впечатлениям и менее очевидным местам вместо традиционных туристических столиц.

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