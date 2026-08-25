Куда поехать на Балканах: топ-10 мест на любой вкус

Балканы – один из самых разнообразных регионов Европы. Здесь за одно путешествие можно увидеть средневековые города, побережье Адриатического моря, горные озера, водопады, старинные крепости и маленькие острова с почти прозрачной водой.

Видео дня

Хорватия, Черногория, Албания, Словения, Босния и Герцеговина и Северная Македония прекрасно подходят как для пляжного отдыха, так и для активных путешествий. Эксперты рассказали о десяти направлениях на Балканах, которые стоит посетить хотя бы раз.

Дубровник, Хорватия

Дубровник не зря называют жемчужиной Адриатики. Его Старый город, окруженный мощными средневековыми стенами, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Путешествие стоит начать у ворот Пиле, откуда выходит главная улица Страдун. Далее можно просто заблудиться среди узких каменных улочек, маленьких площадей, кафе и ресторанов.

Одно из главных развлечений – прогулка по городским стенам. Отсюда открываются знаменитые виды на красные крыши Дубровника, море и острова. Еще одна замечательная смотровая площадка расположена на горе Срдж. Подняться сюда можно по канатной дороге, а особенно красивые панорамы открываются на закате.

Для пляжного отдыха подойдет популярный пляж Бане, а если хочется более спокойной атмосферы – Свети-Яков или побережье полуострова Лапад.

Далматинские острова, Хорватия

В Хорватии более тысячи островов и островков, поэтому путешествие по Адриатике легко превратить в настоящий островной марафон.

Один из самых известных – Хвар. Здесь сочетаются историческая архитектура, яхты, виноградники, пляжи и активная ночная жизнь. Чтобы полюбоваться особенно красивыми панорамами, стоит подняться к крепости над городом.

Корчула привлекает средневековыми улочками, уютными площадями и местными винодельнями. Недалеко от Лумбарды можно найти прекрасные пляжи и попробовать вина из местных сортов винограда.

Брач известен прежде всего пляжем Златни-Рат – знаменитым "Золотым Рогом", форма которого меняется в зависимости от ветра и течений.

Тем, кому хочется спокойствия, стоит обратить внимание на Вис. Долгое время остров был закрытой военной территорией, поэтому сохранил гораздо больше дикой природы.

Еще один интересный вариант – Млет с двумя солеными озерами, густыми лесами и старинным монастырем на маленьком островке.

Которский залив, Черногория

Спокойная вода окружена крутыми горами, а вдоль побережья разбросаны маленькие каменные городки.

Самый известный из городов – Котор. За его средневековыми стенами скрываются лабиринты мощеных улочек, церкви, дворцы и небольшие площади. Если хватит сил, можно подняться по лестнице к крепости Святого Иоанна. Наградой станет панорама всего залива.

В нескольких километрах расположен Пераст – небольшой городок с красивой набережной. Отсюда лодки отправляются к острову Госпа-од-Шкрпьела, или Богородица на Рифе.

Интересны и морские экскурсии в Голубую пещеру и бывшие военные туннели для подводных лодок. А увидеть Которский залив с высоты можно во время поездки в национальный парк Ловчен или поднявшись по канатной дороге.

Сплит, Хорватия

В Сплите античная история буквально стала частью современного города. Главная достопримечательность – дворец римского императора Диоклетиана, построенный на рубеже III–IV веков. Сегодня внутри его древних стен работают кафе, магазины и рестораны, а в старых зданиях живут люди.

В центре комплекса расположена площадь Перистиль. Рядом возвышается собор Святого Домния, на колокольню которого можно подняться, чтобы полюбоваться панорамой города.

После осмотра исторических достопримечательностей стоит прогуляться по набережной Рива или отправиться в лесопарк Марьян. Там есть смотровые площадки, сосновые тропинки и несколько уютных мест для купания.

Самый известный городской пляж – Бачвице, хотя летом здесь довольно многолюдно.

Озеро Блед и Юлийские Альпы, Словения

Блед напоминает пейзаж из сказки: голубое альпийское озеро, маленький остров с церковью, средневековый замок на скале и горы на горизонте. На остров традиционно добираются на деревянной лодке – плетне. Возле церкви находится знаменитый колокол, с которым связана легенда об исполнении желаний.

Чтобы сделать самые красивые фотографии, стоит подняться на смотровые площадки Ойстрица или Малая Осойница.

Неподалеку расположено ущелье Винтгар с деревянными мостками над стремительной зеленой рекой.

Если же туристический Блед кажется слишком многолюдным, можно отправиться к озеру Бохинь. Оно больше, спокойнее и окружено почти нетронутой природой. Любителям гор стоит продолжить маршрут через Национальный парк Триглав, перевал Вршич и долину изумрудной реки Соча.

Албанская Ривьера

Албанское побережье Ионического моря в последние годы становится все более популярным. Здесь можно найти бирюзовую воду, галечные бухты, оливковые рощи и пляжи, которые ещё не так застроены, как на многих более известных курортах Средиземноморья.

Самое популярное место на юге – Ксамиль с маленькими островками у побережья и ярко-голубой водой.

Более спокойной альтернативой станет Химара. Рядом расположены длинные пляжи Ливади и Борш.

Дерми и Дримадес подойдут тем, кто ищет стильные пляжные клубы, рестораны и более активную летнюю жизнь.

Один из самых эффектных пляжей – Джипе, расположенный у выхода каньона к морю. Попасть сюда сложнее, чем на большинство курортных пляжей, но именно поэтому атмосфера здесь остается особенной. В глубине страны можно посетить карстовый источник "Голубое око" и античный Бутринт с руинами греческих и римских сооружений.

Плитвицкие озера, Хорватия

Плитвицкие озера – одна из главных природных достопримечательностей Хорватии. Национальный парк состоит из шестнадцати озер, расположенных на разных уровнях и соединенных водопадами и каскадами. Над водой проложены деревянные мостики и тропинки.

Цвет озёр в зависимости от освещения меняется от насыщенно-голубого до изумрудного и тёмно-синего. Самый известный водопад – Великий Слап, самый высокий в Хорватии.

Нижние озера обычно выглядят более впечатляюще, а Верхние окружены более густыми лесами и многочисленными небольшими каскадами.

Важно помнить: купаться в Плитвицких озерах запрещено. Сюда едут прежде всего ради прогулок и невероятных пейзажей.

Берат и Гирокастра, Албания

Эти два города показывают совершенно другую Албанию – старинную, горную и атмосферную. Берат называют "городом тысячи окон". На склонах здесь рядами стоят белые османские дома с большими окнами.

Над городом возвышается Бератская крепость. В отличие от многих исторических цитаделей, она до сих пор является жилым районом: внутри старых стен расположены дома, церкви и узкие улочки.

Гирокастру называют "каменным городом". Здесь совсем другая атмосфера: крутые улочки, массивные каменные крыши и большая крепость над городом.

Стоит прогуляться по Старому базару и заглянуть в традиционные османские дома, где частично сохранились исторические интерьеры.

Оба города входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мостар, Босния и Герцеговина

Старый мост через Неретву давно стал одним из главных символов Балкан. Старый мост был построен османскими мастерами в XVI веке, разрушен во время войны в 1993 году, а впоследствии восстановлен. Сегодня с него снова прыгают в реку местные смельчаки – традиция, которая существует здесь уже много поколений.

Вокруг моста расположено Старый город с узкими каменными улочками и базаром Куюнджилук. Здесь продают медную посуду, традиционные кофейные наборы, украшения и сувениры.

Один из лучших видов открывается с минарета мечети Коски Мехмед-паши. Многие туристы приезжают в Мостар всего на несколько часов из Хорватии, но город особенно атмосферный вечером, когда экскурсионные группы разъезжаются.

Охрид и Охридское озеро, Северная Македония

Охридское озеро – одно из древнейших и самых глубоких в Европе. На его берегу стоит одноименный город с красными крышами, старыми каменными улицами и большим количеством православных храмов.

Самая известная церковь – Святого Иоанна Канео. Она стоит на скале над водой и особенно красиво смотрится на закате.

Еще одна важная достопримечательность – крепость царя Самуила, откуда открывается широкий вид на озеро.

Летом здесь можно купаться, кататься на лодках и отдыхать на небольших пляжах. От городской гавани вдоль берега тянется деревянная дорожка, ведущая к Канео и маленьким бухтам. На юге озера расположен монастырь Святого Наума X века – популярное место для однодневной поездки из Охрида.

OBOZ.UA писал о самых тихих странах мира, куда мечтают попасть туристы, уставшие от толп.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.