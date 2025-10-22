Еще до сих пор больше +30: куда поехать в Европе, если любите жару

Осень в Европе традиционно ассоциируется с дождями, ветрами и теплыми свитерами. Но не везде – на юге континента еще можно найти настоящее лето. Если вы относитесь к тем, кто не хочет прощаться с жарой, то самое время паковать чемоданы и отправляться в Севилью.

Там термометры в конце октября все еще показывают более +30°C. Детали рассказало издание Express.

По прогнозам, уже 24 октября температура в Севилье, а также в соседних Кадисе и Гибралтаре, достигнет 31°C – это выше среднего максимума для месяца. Обычно в октябре в городе держится комфортная температура около +20°C, с дневными пиками до +26°C и прохладными ночами около +15°C.

Севилья – столица Андалусии и сердце южной Испании, город с глубокой историей и неповторимой архитектурой. Ее старый город Casco Antiguo является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и объединяет три уникальные достопримечательности:

Алькасар – дворцово-садовый комплекс XII века, который использовался в съемках "Игры престолов";

Кафедральный собор Святой Марии – один из крупнейших в мире, построенный на месте бывшей мечети;

Архив Индий – символ испанских морских открытий.

Главная башня города – Гиральда, бывший минарет мечети Альмохадов, ныне колокольня собора, с которой открывается лучшая панорама Севильи.

На севере центра расположен колоритный район Макарена. Здесь можно увидеть знаменитую Базилику Ла Макарена, музей, а также старинный Госпиталь Пяти Ран – ныне парламент Андалусии. Местные улицы тянутся вдоль старых стен, которые, по преданию, были возведены еще по приказу Юлия Цезаря, перестроены после нападений викингов в IX веке и расширены в XIII.

Севильский порт, расположенный на реке Гвадалквивир, – единственный речной морской порт Испании, который соединяет город с Атлантикой.

Кухня Севильи – это отдельная причина приехать. Тапас-культура здесь развита до искусства: местные ходят из бара в бар, пробуя маленькие блюда и общаясь до поздней ночи.

Обязательно попробуйте:

жареных кальмаров и креветок,

тушеное мясо с хересом,

шпинат с нутом,

Jamón ibérico – самый известный испанский деликатес,

холодный гаспачо – легендарный томатный суп андалусского лета.

Любители сладкого найдут здесь медовые пончики, жареные пирожные с сахаром и торрихас – ломтики хлеба, обжаренные в меде.

Средняя температура в декабре и январе – +12°C, с дневными максимумами +17°C и ночными минимумами около +7°C. Это делает город одним из самых мягких климатически уголков Европы.

